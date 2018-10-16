أستاذ تمويل يكشف حجم التبادل التجاري بين مصر روسيا

قال الدكتور هشام إبراهيم استاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، إن هناك علاقات مصرية روسية على مختلف المجالات، موضحا أن حركة وحجم التبادل التجارى تضاعف فى الفترة الاخيرة .



وأضاف خلال حواره ببرنامج « مصر النهاردة» المذاع على القناة الأولى تقديم الإعلامى أحمد سمير، أن حجم التبادل بين البلدين كان 3.4 مليار دولار فى 2014 و العام الماضى وصل لـ 6.8 مليار دولار والعالم الحالى من المتوقع ان يصل حجم التبادل لـ أكثر من 7 مليار دولار.



وأشار إلى أن السياحة الروسية كانت تمثل دورا مهما لمصر على الرغم من أن إنفاق السائح الروسي يكون منخفض نسبيًا عن بلاد أخرى مثل اليابان .



وأوضح أن السياحة الروسية كانت تمثل 3 ملايين سائح كان يصرفون حولى 3 مليار دولار وكان دخلا مهما لمصر.

