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رياضة

الماتش يعلن موقف عماد متعب من عرض ماورفيرك النمساوي .. فيديو

الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 11:41 م
عماد متعب
عماد متعب
محمد رشاد
يرغب حسن شحاتة المستشار الفني لنادي ماورڤيرك النمساوي في ضم عماد متعب لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ومنتخب مصر السابق والذي أعلن اعتزاله منذ أشهر قليلة.

ولم يرتق الأمر للمفاوضات الجادة بين الطرفين ، قبل أن يكشف الإعلامي هاني حتحوت عبر برنامجه الماتش على شاشة "صدى البلد"، أن عماد متعب لن يحسم موقفه من التراجع عن الإعتزال إلا بعد تلقيه عرضًا رسميًا من النادي النمساوي.

وتأتي رغبة حسن شحاتة في جس نبض عماد متعب بعد أن نما إلى علمه أن عماد متعب لا يشعر بالراحة في مجاله الجديد بالتحليل.

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