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فن

شاهد.. نضال الشافعي وأحمد زاهر يبدآن تصوير زنزانة 7

الأربعاء 17/أكتوبر/2018 - 01:18 ص
صدى البلد
سعيد فراج
شارك الفنان نضال الشافعي صورة له عبر حسابه الشخصي على تطبيق الصور انستجرام، ظهر فيها مع الفنان أحمد زاهر خلال تصويرهما مشاهد فيلم "زنزانة 7".

الفيلم كان يحمل اسم "المحترف"، قبل تغييره، وهو من تأليف حسام موسى، إخراج إبرام نشأت، وتدور أحداثه في إطار من الأكشن والإثارة، ويشارك في بطولته كل من "علا غانم، احمد زاهر، مايا نصري، ايهاب فهمي، منه فضالي، مدحت تيخه، أحمد تهامي، إيمي سالم، محمد رضا"، بالإضافة إلى الوجوه الجديدة "أيمن كشك، أشرف عبدالعزيز، منى منير".

يذكر أن آخر أفلام نضال الشافعى "عمر الأزرق" الذى عرض العام الماضي، وشارك فى بطولته "هبة عبد العزيز، أحمد منير، محمد سليمان، ياسر على ماهر، زكى فطين عبد الوهاب، علا رامى، مجدى إدريس، مراد فكرى" ودارت أحداثه حول عالم المخدرات وأصناف الإدمان الجديدة التى بدأت فى غزو السوق المصرية.
شاهد.. نضال الشافعي وأحمد زاهر يبدآن تصوير زنزانة 7

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