مضاعفات الحمل بعد سن 35.. والمخاطر على الأم والجنين

يمكن أن يتسبب الحمل في وقت متأخر وبعد سن 35، في الإصابة ببعض المضاعفات الخطيرة، سواء كانت للأم أو للجنين عند الولادة.



ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، هناك مضاعفات خطيرة يمكن أن تصيب الأم بعد الحمل في سن 35، أبرزها ما يلي:



1- عدم ظهور الحمل في البداية:

صعوبة أكبر في اكتشاف الحمل في البداية، والتعرض لمشاكل شخصية ونفسية.



2- زيادة خطر حدوث مضاعفات لكل من الأم والرضيع أثناء الحمل والولادة (على الرغم من أن الحجم الفعلي للمخاطرة قد يكون صغيرا).



3- ارتفاع ضغط الدم:

هناك خطر أكبر من المشاكل الصحية العامة للأم ، مثل ارتفاع ضغط الدم ، والذي يمكن أن يسهم في حدوث مضاعفات.



4- التعرض للإجهاض:

ارتفاع خطر الإجهاض لدى النساء فوق سن 35، تزيد بنسبة أكبر من السيدات الأقل عمرا.



5- الحمل بتوأمين أو أكثر:

يوجد خطر أعلى من وجود توأمين أو 3 توائم، وهو ما يرتبط نفسه بفرط خطر أعلى من المضاعفات.



6- متلازمة داون:

زيادة فرصة وجود طفل مصاب بخلل خلقي، مثل متلازمة داون.



7- الولادة القيصرية:

زيادة خطر حدوث مضاعفات أثناء الولادة، مثل الولادة الطويلة ، والحاجة إلى الولادة القيصرية، أو ولادة الجنين ميتًا.