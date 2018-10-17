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أخبار البلد

تعرف على دور وزارة الإنتاج الحربي في مشروعات محطات تحلية المياه

الأربعاء 17/أكتوبر/2018 - 08:48 ص
وزارة الإنتاج الحربي
وزارة الإنتاج الحربي - اعرف وزارة بلدك
كـريـم الـخـطـيـب
تعد وزارة الإنتاج الحربي إحدى أهم أعمدة الصناعات المصرية، ودائما تثبت أنها قلعة الصناعة المصرية بما لديها من إمكانات بشرية وعلمية وبحثية ودعمها الفعال فى رفع مستوى كفاءة المنتج المصري ليصبح قادرا على المنافسة سواء محليا أو عالميا.

نشرت وزارة الإنتاج الحربي الفيديو رقم 3 لمجموعة فيديوهات «اعرف وزارة بلدك» ليعرف تفاصيل أكثر عن المشروعات التي تشارك فيها شركات الإنتاج الحربي، ولمحات عن بعض المشروعات القومية والتنموية التى تشارك فيها الوزارة محطات تحلية المياه ومحطات تنقية مياه الآبار.

ونفذت وزارة الإنتاج الحربي متمثلة في شركة قها للصناعات الكيماوية مؤخرا محطات تحلية المياة بنظام التناضح العكسي، ويتم تصميم وتنفيذ وتركيب محطات تحلية المياه، إضافة إلى محطات لتنقية مياه الآبار، ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي، حتى تصل سعة المحطة في اليوم 5000 متر مكعب بتشغيل 20 ساعة يوميا، وتكون المياه مطابقة للمواصفات القياسية وصالحة للشرب طبقا لمواصفات الصحة العالمية وتكون صالحة لاستصلاح الأراضي.

وتقوم شركة قها للصناعات الكيماوية بإنشاء 68 محطة خاصة بمعالجة مياه الصرف الصحي وتنقية مياه الآبار في عدد من المحافظات وهم المنوفية والقليوبية وسوهاج وجنوب سيناء والوادي الجديد والجيزة، لمعالجة مياه الشرب وتنقيتها من الأملاح والمعادن الزائدة، بتكلفة 875.251 مليون جنيه.

ويتعاون مركز التميز العلمي والتكنولوجي التابع للوزارة مع وزارة البحث العلمي في إنتاج وحدة تحلية مياه بسعة 4 أمتار مكعبة يوميا لمحطات بسعة 21 مترا مكعبا للمناطق النائية، بالإضافة إلى استعدادات الوزارة بالتعاون مع أي عالم مصري جاد في هذا المجال والمجالات الأخرى وفتح مجالات أخرى مع الدول منها سنغافورة واليابان وألمانيا بالتعاون مع وزارة الإسكان.

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