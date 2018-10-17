اليوم.. منتخب مصر يصل مطار القاهرة قادما من سوازيلاند

يستقبل مطار القاهرة الدولي، صباح اليوم الأربعاء، بعثة منتخب مصر، عائدا إلى أرض الوطن من مملكة إى سواتينى، عقب انتهاء مباراة الفريق فى التصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية المقبل الكاميرون 2019.
ومن المقرر أن يتم إنهاء إجراءات وصول بعثة المنتخب، من خلال مبنى الركاب 3 بمطار القاهرة، ويستقبله فريق من العلاقات العامة من الشركة الوطنية مصر للطيران، على متن رحلة خاصة قادمة من سوازيلاند خصصتها الشركة الوطنية للبعثة.
وحقق منتخب مصر فوزًا ثمينًا على نظيره سوازيلاند بهدفين نظيفين، فى المباراة التى جرت بينهما عصر أمس الثلاثاء على استاد ساموفو فى الجولة الرابعة بتصفيات أمم أفريقيا 2019، ليقترب الفراعنة قدما من التواجد فى أمم أفريقيا 2019 بعدما ارتفع رصيد المنتخب إلى 9 نقاط، فيما تجمد رصيد أصحاب الأرض عند نقطة وحيدة.