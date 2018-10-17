عصابة البيجو في قبضة رجال الداخلية.. ضبط 5 متهمين لسرقة السيارات ومساومة أصحابها أو بيعها خردة.. فطيرة جمع أعضاءها من داخل السجن

ضبط مسجل خطر كون عصابة تعرف على أعضائها داخل السجن

المتهمون نفذوا 11 جريمة بالفيوم وسقطوا في نطاق 3 محافظات بعد محاصرتهم





ضربات متتالية ومتلاحقة وجهتها الأجهزة الأمنية للخارجين عن القانون، حفاظًا علي الأمن، في إطار توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.





نجحت مباحث الفيوم في الكشف عن مسجل خطر كون عصابة تعرف على أعضائها داخل السجن لسرقة السيارات بالإكراه ومساومة أصحابها أو بيعها خردة، المتهمون طبقا لتحريات أمن سنورس نفذوا 11 جريمة بالفيوم وسقطوا في نطاق 3 محافظات بعد محاصرتهم.





تعددت البلاغات أمام اللواء خالد شلبي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم بسرقة السيارات من قائديها وإعادة مساومتهم علي إعادتها مقابل مبالغ مالية أو بيعها لآخرين بثمن بخس، شكل اللواء هيثم عطا مدير الإدارة العامة للمباحث فريق بحث لكشف ملابسات تلك الجرائم.





وقاد العميد رجب غراب رئيس المباحث الجنائية بمديرية أمن الفيوم الفريق ووضع خطة البحث اعتمد أحد بنودها على فحص العناصر الإجرامية مرتكبي الجرائم المماثلة والمفرج عنها حديثا من السجون، خلال خطة البحث تبين اشتراك كافة البلاغات في موديل السيارة حيث تتعمد العصابة سرقة السيارات "البيجو"، ومن خلال الاستعانة بالمصادر السرية توصل فريق البحث إلى وجود بعض الاشخاص بمحافظة الجيزة خاصة مدينتي الحوامدية والبدرشين بشراء تلك النوعية من السيارات.





وبتكثيف جهود فريق البحث الذي يضم كلا من المقدم وليد تاج، والمقدم مصطفي هدية، مفتشي المباحث، والمقدم محمد الحنبولي، رئيس مباحث مركز سنورس" تم التوصل إلى زعيم العصابة وأعوانه 4 آخرين وتبين انه يدعي مصطفي وشهرته "فطيرة" مفرج عنه حديثا بعد قضائه عقوبة السجن 3 سنوات خلالها كون صداقات مع آخرين من محافظات القاهرة والجيزة والفيوم واتفق بعد خروجهم علي العمل سويا وتكوين عصابة تتخصص في تنفيذ جرائم سرقة السيارات بالإكراه وحدد سيارات البيجو لسهولة التصرف فيها.





وأضافت التحريات أن المتهم منذ الإفراج عنه أواخر شهر يونيو الماضي قام أعضاء عصابته بارتكاب جرائم سرقة بالإكراه لسيارات ثم مهاتفة أصحابها لمساومتهم علي إعادتها مقابل مبالغ مالية متفاوتة أو بيعها بالحوامدية والبدرشين، بعد فحص البلاغات ومكان ارتكابها وتتبع أرقام هواتف تلقي ملاك السيارات اتصالات منها تم تحديد هوية جميع أفراد العصابة وأماكنهم.





وتبين أن أفراد التشكيل 3 من محافظة الفيوم واثنين من حلوان والبدرشين، وتحت إشراف اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية للأمن العام تم التنسيق بين المحافظات الثلاث وعمل عدة أكمنة ثابتة ومتحركة نجحت القوات تحت قيادة العميد رجب غراب رئيس المباحث الجنائية بمديرية أمن الفيوم في إلقاء القبض على أعضاء العصابة.



