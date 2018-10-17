حسام مغازي: القوى الناعمة مهمة في المؤتمرات الدولية عن سد النهضة

قال الدكتور حسام مغازي، وزير الري الأسبق، إن مصر بدأت مفاوضاتها مع الجانب الإثيوبي، وهي تعلم جيدًا التأثيرات السلبية لسد النهضة حال استكمال بنائه، ما استوجب التشاور والنقاش للوصول إلى حل يرضي جميع الأطراف.





وأضاف مغازي في تصريحات لـ"صدى البلد"، على هامش مشاركته في جلسة حوكمة المياه العابرة للحدود والمنافع المشتركة ضمن فعاليات اليوم الثالث لأسبوع القاهرة للمياه، بحضور الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، أن الخبراء الدوليين عرضوا خلال الجلسة، التأثيرات السلبية من السد، مشيرا إلى أهمية وجود القوى الناعمة في المؤتمرات والمحافل الدولية؛ لشرح وجهة نظر مصر وتأثيرات سد النهضة.





وأكد وزير الري الأسبق ان مؤتمر أسبوع القاهرة الدولي للمياه، يعرض وجهة النظر الدولية والمحايدة تجاه قضية سد النهضة، وتوضيح تأثيره على مصر، لافتا إلى الدعم السياسي من قبل زعماء الدول للتغلب على النقاط الفنية المتعلقة بالمفاوضات بين مصر وإثيوبيا والسودان.





وأشار الدكتور حسام مغازي إلى ضرورة التشاور والمفاوضات الثلاثية بين الخبراء والمتخصصين، مضيفا أنه تم تعيين 5 خبراء من كل دولة للتباحث بشكل رسمي حول سد النهضة وتأثيره على دول المصب، وبحث الحلول للتغلب على المشكلات الناتجة عنه.





وتابع:" نأمل تحريك الموقف العالق في المفاوضات الثلاثية، خاصة أن مصر تسير على نهج وطريق الاستمرار بالمفاوضات على جميع المستويات".





وأشاد وزير الري الأسبق بتنظيم مصر لمؤتمر أسبوع القاهرة للمياه تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي يعقد في الفترة من 14 - 18 أكتوبر الجاري، مضيفا أن المؤتمر وضع مصر على خريطة المؤتمرات الدولية، وأن الوفود الأجنبية أبدت عن إعجابها بالتنظيم.



