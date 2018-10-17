حكومة مدبولي أمام المنتدى البرلماني لمستقبل وطن.. وزيرة التخطيط: نهدف لوصول دخل الفرد لـ6 آلاف دولار بحلول 2020.. وزير الرياضة: نسعى لرفع معدل المستوى الاقتصادي للشباب وتلبية احتياجاته

مستقبل وطن يواصل فعاليات اليوم الثاني للمنتدى البرلماني الأول

وزير الرياضة: نسعى لمساعدة الشاب حتى لا يحمل هم مستقبله

وزيرة التخطيط: مؤسسات الدولة تساهم في بناء المواطن





يواصل حزب مستقبل وطن لليوم الثاني علي التوالي، فعاليات المنتدي البرلماني الأول للحزب، المنعقد بشرم الشيخ، وقد برز فيه عدد من الوزراء، أدلوا خلاله بالكثير من التصريحات التى تهم قطاعات الشعب أجمع.





البداية مع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والذي قال: إن دور الوزارة في بناء الإنسان المصري هو تلبية احتياج الشباب وحل مشاكلهم وتوجيهه نحو التطوير دائما في كل المحافظات بالشراكة مع البرلمان.





وأضاف "صبحي"، خلال كلمته بالمنتدى البرلماني لمستقبل وطن، أن الوزارة تسعى للحفاظ على الأمن القومي ونساعد الشباب حتى لا يحمل هم مستقبله، ونغوص في قلب المشاكل منها البطالة والتطرف العصبية والقبلية وغيرها.





وتابع: "الشباب يحتاج إلى تطوير القدرات ورفع معدل المستوى الاقتصادي لهم كي يكون قادراً على تلبية احتياجاته، مشيرا إلى أن التواصل الاجتماعي هي الوسيلة الأهم للتواصل مع الشباب لتوعية قدراته على الاطلاع وتعزيز الانتماء لبلده قادر على مواجهة تحدياته ".





وأكد الوزير، أننا "كي نقول أن لدينا إنسانا مصريا قويا يجب أن يكون إنسانا بقوة بدنية وجسمانية سليمة وهذا ما نعمل عليه على أرض الواقع في مجال الرياضة بمنهج علمي في كل المحافظات، مع رفع الكفاءة للمنشآت وجذب الاستثمارات في المجال".





من جانبها، قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، إن الدولة بكافة مؤسساتها تساهم في تحقيق استراتيجية بناء الإنسان المصري.





وأضافت السعيد خلال مشاركتها في المنتدى، أن بناء الإنسان عملية لا تتم في شهر أو سنة، مؤكدة أنه لا يمكن أن يكون هناك مؤسسات في الدولة قوية بمجتمع ضعيف وفي حال تواجد هذا فسيكون هناك خلل بالدولة.





وأشارت إلى أن ثقافة احترام المال العام بعدم إهداره لابد من توافرها لدى المواطنين والمسئولين في المقام الأول لنهضة الدولة بشكل عام بالإضافة إلى أن الدولة تضع خطط استثمارية لتحقيق التنمية المستدامة 2030، كما تهدف الحكومة لوصول معدل دخل الفرد في السنة الواحدة لـ 6 آلاف دولار، بحلول عام 2020،متابعة: "نسعى جميعا لتخفيض عجز موازنة الدولة".



