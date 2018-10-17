تعرف على دور الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد .. فيديو

قالت الدكتورة يوهانسن عيد رئيسة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والإعتماد، إن الهيئة منوط بها وضع معايير الجودة وضمان تطبيقها في المؤسسات التعليمية، وتتحقق من مدى تطبيق تلك المعايير في المؤسسة التعليمية .





وأضافت" عيد " في حواره مع الإعلامي أسامة كمال في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي"، أننا نتوجه إلى المدارس بناء على طلبات من تلك المدارس، ولا تكون الزيارة مفاجئة، وإذا وجدنا بعض القصور نعطي المؤسسة التعليمية روشتة لإصلاح هذا القصور.





وتابعت:" نتحقق من كشوف الحضور والغياب في المؤسسة التعليمية في الفترات المختلفة وفي حال عدم تحقيق النسب التي تتسق مع المعايير التي تضعها هيئة ضمان جودة التعليم لا تحصل المؤسسة على الاعتماد، وبالتالي لا تتقدم المدارس الثانوية بطلب للحصول على الاعتماد كثيرا".





وأكملت:" خلال زيارة الهيئة إلى أي مؤسسة تعليمية يتم النظر إلى جودة المبني التعليمي، ومخرجات العملية التعليمية، وأداء المعلم، والطلاب،والأنشطة، والحضور والغياب، والكثافات الطلابية ".



