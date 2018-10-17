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أخبار البلد

الأرصاد: طقس اليوم معتدل على الوجه البحري ممطر على السواحل الشمالية

الأربعاء 17/أكتوبر/2018 - 07:01 ص
صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
نورهان خفاجي
تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الأربعاء، طقس معتدل على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة، مائل للحرارة جنوبا نهارا لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة، تنشط على جنوب سيناء وخليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وتكون حالة البحر المتوسط خفيفة وارتفاع الموج يتراوح ما بين متر إلى نصف متر، والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متران إلى متران ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.

من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة العظمى والصغرى :( القاهرة 28/21، الإسكندرية 27/22، بورسعيد 27/24، رفح 28/16، طابا 26/20).

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