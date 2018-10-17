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رياضة

أسامة نبيه: تأهلنا لأمم أفريقيا عقب تصفيات قوية عكس التصفيات الحالية .. فيديو

الأربعاء 17/أكتوبر/2018 - 07:08 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
محمد رشاد
أكد أسامة نبيه مدرب منتخب مصر السابق أن التأهل لأمم أفريقيا 2017 بالجابون كان أصعب من نظام التأهل في أمم أفريقيا 2019.

وقال نبيه في تصريحات تلفزيونية لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد "منتخب كوبر حقق أهدافه بطريقة اللعب التي وجدها الأفضل في هذه المرحلة"، متابعًا: "الوضع في التصفيات حاليًا مختلف عن السابق، في الفترة السابقة كان يتأهل الأول من كل مجموعة فقط وكان أمامنا منافسين أقوياء على رأسهم نيجيريا".

وواصل المدرب "حاليًا يتأهل الأول والثاني من كل مجموعة، إذا حققت الفوز في ثلاث مباريات تضمن التأهل للبطولة".

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