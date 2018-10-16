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أخبار العالم

الرئيس السيسي يدعو السياح الروس في سوتشي لزيارة منتجعات مصر

الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 11:52 م
الرئيسان السيسي وبوتين
الرئيسان السيسي وبوتين
لانا طارق
دعا الرئيس عبد الفتاح السيسى الروس، لزيارة المنتجعات المصرية، خلال تنزهه مع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين على شواطئ مدينة سوتشى.

وتحدث السيسي إلى السياح، أثناء تنزهه على شاطئ مدينة سوتشى برفقة الرئيس الروسي، حيث دار حوار مع المتواجدين على جانبي الطريق.

وسأل فلاديمير بوتين الروس عما إذا كانوا يفضلون قضاء عطلتهم في مصر، فأجاب أحدهم بالإيجاب وقال إنه يحب مصر كثيرا والبحر الأحمر رائع ونظيف للغاية.

ورد الرئيس السيسي على حديث السياح قائلا لهم "نحن ننتظركم"، ورد المصطافون الروس أنهم ينتظرون زيارة المصريين إلى سوتشى أيضا.

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