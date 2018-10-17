محافظ كفر الشيخ يبحث مشاكل وشكاوى الصيادين بالبرلس.. صور

بحث الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ ، أمس الثلاثاء، بديوان عام المحافظة، العديد من مشاكل الصيادين والقضاء على التعديات ببحيرة البرلس، وسبل تنمية الثروة السمكية بها وحمية حقوق الصيادين.





جاء ذلك بحضور المهندس راضي أمين، السكرتير العام، والمهندس طلعت عبدالقادر، رئيس مركز ومدينة بلطيم، والعميد محمد غالب مدير إدارة شرطة المسطحات المائية والبيئة بمديرية الأمن، والعميد يسرى الدسوقى، مدير ميناء الصيد بالبرلس، وعدد من المسئولين التنفيذيين والصيادين.





استمع محافظ كفر الشيخ، لعدد من مشاكل الصيادين ببحيرة البرلس الخاصة بالصيد الجائر وعمل اللنشات المخالفة، وورش تصنيع المراكب، وتشغيل قسم شرطة مسطحات برج البرلس، وأراضي اﻻستزراع السمكي، وإزالة الحشائش والنسيلة، والصيد الجائر ببوغاز البرلس، وفتح الأبواب بين الجزر ببحيرة البرلس، ومشاكل الصيادين بالبركة الغربية، وغيرها من مشاكل وشكاوى الصيادين.





قال محافظ كفر الشيخ، إن الحملات الأمنية مستمرة لإزالة التعديات ببحيرة البرلس بالتنسيق مع مديرية اﻷمن والثروة السمكية، مضيفًا أنه سيتم التصدي لكافة أشكال الصيد الجائر ببوغاز البرلس ويتم تطبيق القانون الجميع للحد من هذه الممارسات الخاطئة ببحيرة البرلس.



