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يوهانسن: قبول 33 مدرسة من 75 تقدموا للحصول على شهادة جودة التعليم.. فيديو

الأربعاء 17/أكتوبر/2018 - 07:58 ص
يوهانسن عيد
يوهانسن عيد
هاني حسين
قالت الدكتورة يوهانسن عيد، رئيسة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والإعتماد، إن 75 مدرسة من التعليم الثانوي الفني، تقدمت بطلب؛ للحصول على شهادة جودة التعليم والاعتماد، وجرى قبول 33 فقط منها.

وأضافت" عيد " في حوارها مع الإعلامي أسامة كمال في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي"، أن إقبال أي طالب أجنبي على التعلم في مصر؛ يعكس حالة التعليم الجيدة.

وتابعت:" نسعى إلى الحصول على الاعتراف العالمي بالهيئة القومية لضمان جودة التعليم والإعتماد؛ حتى يتم الإعتراف بكل مؤسسة تعليمية تحصل على الاعتماد من الهيئة، وعلى سبيل المثال ففي التعليم الطبي؛ لا بد من الحصول على الاعتراف بالهيئة من المنظمة العالمية للتعليم الطبي التي تعترف بالهيئات داخل كل دولة".

وأشارت إلى أنه تم اعتماد 18 كلية طب على مستوى الجمهورية، وينتظرون الاعتراف العالمي من المنظمة العالمية للتعليم الطبي حتى تكون شهادتهم معترف بها عالميا، وليس في مصر فقط".

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