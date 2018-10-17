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يوهانسن: منظومة تطوير التعليم طموحة ومبشرة بالخير

الأربعاء 17/أكتوبر/2018 - 06:09 ص
يوهانسن عيد
يوهانسن عيد
هاني حسين
قالت الدكتورة يوهانسن عيد، رئيسة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يهتم بجودة التعليم وليس بإصلاحه فقط، ووضع التعليم في بؤرة الاهتمام؛ لتدارك الأخطاء السابقة.

وأضافت "عيد" في حوارها مع الإعلامي أسامة كمال في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي"، أن منظومة تطوير التعليم تندرج تحت رؤية 2030، وهي مجموعة من الخطوات التي نسعى إلى تنفيذها لتحقيق الإصلاح.

وتابعت: "خطة التطوير طموحة ومبشرة بالخير، وارتكزت على بعض النقاط التي وضعتها هيئة ضمان جودة التعليم والاعتماد ومنها التعلم والتحول من التلقين إلى الفهم، والتركيز على المهارات الحياتية التي يكتسبها الطفل في مراحل التعليم الأولى".

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