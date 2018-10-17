يوهانسن: منظومة تطوير التعليم طموحة ومبشرة بالخير

قالت الدكتورة يوهانسن عيد، رئيسة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يهتم بجودة التعليم وليس بإصلاحه فقط، ووضع التعليم في بؤرة الاهتمام؛ لتدارك الأخطاء السابقة.





وأضافت "عيد" في حوارها مع الإعلامي أسامة كمال في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي"، أن منظومة تطوير التعليم تندرج تحت رؤية 2030، وهي مجموعة من الخطوات التي نسعى إلى تنفيذها لتحقيق الإصلاح.



