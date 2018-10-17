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منوعات

تنقل بدون جواز سفر.. تطبيق نظام التعرف على الوجه في المطارات

الأربعاء 17/أكتوبر/2018 - 08:08 ص
صدى البلد
أماني إبراهيم
توشك خاصية التعرف على الوجه، أن تكون بطاقة تعريفية جديدة للأشخاص حول العالم، وليس لاستخدام الهواتف فقط، فإمكانية التعرف على الوجه؛ سيتم استخدامها في المطارات الأمريكية كبديل عن جواز السفر الورقي.

إدارة النقل الأمريكية، نشرت خريطة، توضح كيفية دمج أنظمة المطارات في جميع أنحاء العالم للتعرف إلكترونيا على الشخص، وهذا يشمل خطط لاستخدام بصمات الأصابع وشكل الوجه في نقاط التفتيش بالمطارات في جميع أنحاء العالم، وفقًا لـ"ديلي ميل" البريطانية.

ومن خلال هذه الخاصية سيكون بإمكان المسافرين، ترك جواز السفر في المنزل، والتنقل من دولة إلى أخرى بدونه، كما سيوسع استخدام نظام التعرف على الوجه في كل أنحاء العالم وفي أكثر من مجال؛ وذلك فور التأكد من تحقيقه النجاح المنشود، فالهدف من هذه الخاصية الجديدة هي تسهيل الوقت والمجهود على المسافرين والعمل على إنشاء هوية إلكترونية لكل شخص في العالم.
تنقل بدون جواز سفر.. تطبيق نظام التعرف على الوجه في المطارات

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