تنقل بدون جواز سفر.. تطبيق نظام التعرف على الوجه في المطارات

توشك خاصية التعرف على الوجه، أن تكون بطاقة تعريفية جديدة للأشخاص حول العالم، وليس لاستخدام الهواتف فقط، فإمكانية التعرف على الوجه؛ سيتم استخدامها في المطارات الأمريكية كبديل عن جواز السفر الورقي.





إدارة النقل الأمريكية، نشرت خريطة، توضح كيفية دمج أنظمة المطارات في جميع أنحاء العالم للتعرف إلكترونيا على الشخص، وهذا يشمل خطط لاستخدام بصمات الأصابع وشكل الوجه في نقاط التفتيش بالمطارات في جميع أنحاء العالم، وفقًا لـ"ديلي ميل" البريطانية.



