طلعت يوسف: أجيري يحتاج إلى الوقت لتنفيذ خطته لتغيير المنتخب.. فيديو

أكد طلعت يوسف المدير الفني لمصر المقاصة، أنه من الصعب الحكم على المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني الحالي لمنتخب مصر، حتى بعد المباريات التي قاد فيها الفراعنة.





وقال يوسف في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد، إن أجيري يمكن الحكم عليه بعد فترة يقضيها مع منتخب مصر وليس بعد مباراة أو اثنتين، مشيرًا إلى أنه حتى مباراة تونس المرتقبة ليست مقياسًا للحكم عليه.





وواصل: "أجيري يعمل على تجديد دماء منتخب مصر، حيث يتبع نهجين، الأول تحقيق أهدافه والنتائج المطلوبة، والثاني النزول بالأعمار السنية، وهو ما يجعله بحاجة إلى الوقت؛ لضم عناصر جديدة وتعليمها أسلوبه وفكره.



