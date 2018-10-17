تقلبات النوم عند المراهقين يعرضهم للإصابة بمرض خطير

قد يكون لدى المراهقين الذين يعانون من أنماط نوم متقطعة، خطر أعلى للإصابة بمرض ألزهايمر، عن أقرانهم الذين ينامون بشكل أفضل، وذلك نتيجة لما أسفرت عنه التجارب الجديدة على الفئران، وفقا لما تناوله صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.





ونصحت الصحيفة، الأطفال الذين يبلغون من العمر 18 عامًا بالحصول على 8 ساعات من النوم ليلا، ولكن ارتفاع الهرمونات في سن البلوغ، والتمرد على الأوضاع يجعل الأمر صعبًا.





ومع ذلك، وجدت دراسة جديدة من قبل علماء الأعصاب في جامعة بنسلفانيا، أن المراهقين الذين ينامون بشكل متقطع، أو يستيقظون أثناء الليل؛ هم أكثر عرضة لتطوير تراكمات خطيرة في الدماغ الذي يمهد الطريق للخرف.





ويحذر الباحثون من أن المزيد من الأبحاث تظهر أن النوم قد يؤثر بشكل مباشر على مرض ألزهايمر، وبالأخص في مرحلة المراهقة، مثل هذا الوقت الحاسم للنمو العصبي، يمكن أن يكون أكثر خطورة من مرحلة البلوغ.





وقال سيجريد فيسيري ، أستاذ الطب في كلية الطب برلين، إن النوم غير المنتظم يمكن أن يؤثر على المخ بشكل كبير، ويتسبب في الإصابة بالقلق، وبالتالي الإصابة بالزهايمر او حتى خطر الإصابة بسرطان المخ.



