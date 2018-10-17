ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

طلعت يوسف: الأهلي لا يعاني من آفة اللاعب المصري بعد التهديف.. فيديو

الأربعاء 17/أكتوبر/2018 - 07:12 ص
الأهلي
الأهلي
محمد رشاد
قال طلعت يوسف المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة، إن الأهلي هو الفريق الوحيد في مصر الذي لا يُعاني من آفة الكرة المصرية، الخاصة بتراخي اللاعبين بعد التقدم بهدف أو اثنين.

قال يوسف في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد، إن هذا المبدأ لا بد أن يتم غرسه داخل نفوس اللاعبين من مرحلة البراعم.

وواصل أن لاعبي الأهلي لا يتأثرون بحالة المنافس أو التقدم بهدف أو اثنين ولديهم رغبة دائمة في إضافة شئ جديد داخل الملعب لأنفسهم وللنادي الذي يمثلوه.

ترشيحاتنا

حكم ظهور أسفل الظهر في الصلاة

مؤتمر الفتوى يناقش اليوم ضوابط الإفتاء في قضايا حقوق الإنسان

القصة الكاملة لشائعة القنوات الإسرائيلية العربية.. أكاديمي إسرائيلي أول من أطلقها.. ومواقع عربية التقطتها .. والحقيقة تكشفها شركة إم إكس وان

طلعت يوسف: إعداد المنتخب لكأس العالم لم يكن جيدا

أسامة نبيه يرفض ترشيح أي لاعب مستبعد للمنتخب.. أنا مش في المطبخ.. فيديو

الأرصاد: طقس اليوم معتدل على الوجه البحري ممطر على السواحل الشمالية

توقف يوتيوب عن العمل.. والشركة توضح السبب

والدة هبة مجدي في المستشفى بعد تعرضها لوعكة صحية

صحيفة أمريكية تكشف فضائح قادة النظام الإيراني وعائلاتهم

ترامب يدافع عن السعودية بشأن خاشقجي: إدانة قبل معرفة كل الحقائق

ملخص مباراة البرازيل والأرجنتين.. السيليساو يفوز في الوقت القاتل.. فيديو

أشرفت على سد النهضة.. 7 معلومات عن أول سيدة إثيوبية تتولى حقيبة وزارة الدفاع

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. لقاء الرئيس السيسى مع رئيس وزراء روسيا دميتري ميدفيديف

صدى البلد يرصد حجم الأعمال بأنفاق شرق بورسعيد.. صور

رئيس مدينة شبرا الخيمة يحل أزمة تأخر رواتب عمال النقل.. صور

أحمد صقر وعماد رشاد أول الحضور في عزاء أحمد عبد الوارث.. صور

إليسا تخطف الأنظار بإطلالة كلاسيكية .. صور

فيديو

يوهانسن: منظومة تطوير التعليم طموحة ومبشرة بالخير
متحدث الوزراء يكشف سبب اهتمام مدبولي بملف الصحة في بورسعيد.. فيديو
رشوان: أي دولة تطمح لدور استراتيجي بالمنطقة يجب أن تتعامل مع مصر
هولندا تتعادل مع بلجيكا إيجابيا في مباراة ودية.. فيديو
ملخص مباراة البرازيل والأرجنتين.. السيليساو يفوز في الوقت القاتل.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد تفعيل القرار الوزاري بمعاقبة المعلم بالسجن على ضرب الطلاب ؟

هل تؤيد تفعيل القرار الوزاري بمعاقبة المعلم بالسجن على ضرب الطلاب ؟