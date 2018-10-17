طلعت يوسف: الأهلي لا يعاني من آفة اللاعب المصري بعد التهديف.. فيديو

قال طلعت يوسف المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة، إن الأهلي هو الفريق الوحيد في مصر الذي لا يُعاني من آفة الكرة المصرية، الخاصة بتراخي اللاعبين بعد التقدم بهدف أو اثنين.



قال يوسف في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد، إن هذا المبدأ لا بد أن يتم غرسه داخل نفوس اللاعبين من مرحلة البراعم.



وواصل أن لاعبي الأهلي لا يتأثرون بحالة المنافس أو التقدم بهدف أو اثنين ولديهم رغبة دائمة في إضافة شئ جديد داخل الملعب لأنفسهم وللنادي الذي يمثلوه.