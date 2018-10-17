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رياضة

هولندا تتعادل مع بلجيكا إيجابيا في مباراة ودية.. فيديو

الأربعاء 17/أكتوبر/2018 - 03:15 ص
صدى البلد
عمرو ابوبكر
تعادل المنتخب البلجيكي مع نظيره الهولندي إيجابيا، بهدف لكل منهما، في المباراة الودية التي أقيمت بينهما بالعاصمة البلجيكية بروكسل، مساء الثلاثاء.

افتتح التسجيل منتخب بلجيكا من خلال درايز ميرتنز نجم نابولى الإيطالى، فى الدقيقة الخامسة من تسديدة صاروخية من داخل منطقة الجزاء.
 
واستطاعت الطواحين الهولندية إدراك التعادل فى الدقيقة 27 عن طريق جرين فيلد، بعد انفراده بحارس المرمى سيمون مينيوليه.

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