محافظ أسوان يستمع لمطالب المواطنين

فى أول لقاء جماهيرى مفتوح مع المواطنين فوجئ اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان بحضور 26 مواطنا ومواطنة فقط على الرغم من أن المدرجين للحضور والذين تم إبلاغهم 50 مواطنا موزعة مشاكلهم على 3 قطاعات خدمية هى التربية والتعليم بواقع 23 حالة والتضامن الإجتماعى بواقع 19 حالة ، ثم الصحة بواقع 8 حالات .





وفى مستهل اللقاء كشف اللواء أحمد إبراهيم عن قيامه قبل عقد اللقاء بدراسة أبعاد مشكلة كل حالة على حدة وذلك بوقت كاف حتى يتسنى اتخاذ القرار السليم الذى يصب فى صالح صاحب المشكلة بدون أى تعقيدات روتينية لتحسين الأحوال المعيشية لهؤلاء المواطنين .





وأشار إلى أنه سيتم إتاحة الفرصة كاملة أمام أصحاب الشكاوى والبسطاء للتعبير عن مشاكلهم و عرض مطالبهم بشكل مباشر وجدى دون أى حواجز ، وهو الذى يتطلب في نفس الوقت عرض المشكلة بكل أمانة ومصداقية بما يضمن تحقيق العدالة الإجتماعية وتوفير الرعاية المطلوبة لغير القادرين ومحدودى الدخل فى كافة القطاعات الخدمية وفقًا للإمكانيات المتاحة .





كما طالب محافظ أسوان بالمشاركة الإيجابية من الجميع لكشف مواطن الفساد والمخالفات بمختلف القطاعات مدعمة بالحقائق والمستندات الموثقة بعيدًا عن الأهواء والمصالح الشخصية بما يحقق الصالح العام .





وفى نفس اللقاء أعطى المحافظ توجيهاته بإجراء البحث الاجتماعى لصرف إعانات عاجلة أو معاشات الضمان الإجتماعى و تكافل وكرامة لـ 3 حالات ، بجانب التنسيق مع مؤسسة مصر الخير لصرف مساعدات مالية لـ 3 حالات أخرى لإعانتهم على مواجهة الظروف المعيشية الصعبة ، كما وجه إبراهيم مدير عام الصحة بتوقيع الكشف الطبى على 3 حالات مرضية تمهيدًا لعلاجهم على نفقة الدولة ، علاوة على تكليف رئيس مدينة أسوان بتوفير فرص عمل لبعض الشباب في شركة النظافة الجديدة ، وأيضًا توجيه مدير عام التربية والتعليم بدراسة طلبات نقل لـ 6 معلمات وإداريات من مدراسهن إلى مدارس أخرى .