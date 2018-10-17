ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

مرأة

طريقة مبتكرة لتقديم البطاطس إلى أطفالك

الأربعاء 17/أكتوبر/2018 - 02:16 ص
صدى البلد
لمياء الياسين
إذا كان طفلك يرفض ساندويتشات المدرسة؛ جددي في طريقة تقديم البطاطس له، وقدميها بشكل ومذاق مختلف، على طريقة الشيف إلهام فتحي، والتي منها كرات البطاطس بالجبن.

وكل ما تحتاجين لإعداد كرات البطاطس بالجبن ..

فلفل أسود
ملح
بقسماط
زيت
بقدونس مفروم
فلفل ألوان حلقات
1/2 كوب جبنة بارميزان مبشورة
1/2 كيلو بطاطس مسلوقة ومهروسة
بيضة

طريقة تحضير كرات البطاطس بالجبن

اخلطي البطاطس مع بيضة والجبنة وملح وفلفل ثم اصنعي منه كرات
أضيفي ملح وفلفل إلى البقسماط مع قليل من الزيت والجبنة حسب الرغبة
ضعي كرات البطاطس في البيض ثم غطيها بالبقسماط وادخليها الفرن على ورق زبدة، ثم قدميها ساخنة بعد تزيينها بالفلفل والبقدونس.

ترشيحاتنا

أحمد موسى: بوتين يصطحب السيسي في جولة على كورنيش سوتشي

هاني أبو ريدة يعلن موعد مواجهة مصر وتونس في تصفيات أمم أفريقيا

لأول مرة.. إيران تسمح للنساء بحضور مباراة لكرة قدم.. فيديو

محلل سعودي يرد على أكاذيب الجزيرة.. ويكشف آخر تفاصيل أزمة جمال خاشقجي

لماذا أنهى الشيخ الطهطاوي أول قصة حب ليوسف وهبي

معتز الدمرداش يتعرض لموقف محرج على الهواء.. فيديو

4 إصابات تضرب نجوم ليفربول خلال أسبوع.. ومغردون: الفيفا يجب أن يعوض الريدز

الفريق الجنائي يجمع عينات من القنصلية السعودية بشأن خاشقجي

رجال سلة الأهلي يخسر أمام الرادسي التونسي ببطولة الحريري

صورة تجمع الرئيس السيسي وبوتين أثناء تناول العشاء فى سوتشى

برلمانية تطالب برفع معاشات التضامن الاجتماعي بالقانون الجديد

أسامة نبيه: مقارنة 3 مباريات لأجيري بمشوار جهاز كوبر ظالمة.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. لقاء الرئيس السيسى مع رئيس وزراء روسيا دميتري ميدفيديف

صدى البلد يرصد حجم الأعمال بأنفاق شرق بورسعيد.. صور

رئيس مدينة شبرا الخيمة يحل أزمة تأخر رواتب عمال النقل.. صور

أحمد صقر وعماد رشاد أول الحضور في عزاء أحمد عبد الوارث.. صور

إليسا تخطف الأنظار بإطلالة كلاسيكية .. صور

فيديو

ملخص مباراة البرازيل والأرجنتين.. السيليساو يفوز في الوقت القاتل.. فيديو
الرئاسة: لا تفرقة بين المصريين.. ومبادئ التسامح والمواطنة منتشرة.. فيديو
مصر وروسيا تاريخ من الشراكة.. وزيارة الرئيس السيسي تدشن مرحلة جديدة بين الدولتين.. فيديو
أحمد شيحة: دول العالم تسعى لتوطيد علاقاتها مع مصر
فيصل: كلمة الرئيس السيسي في المجلس الفيدرالي الروسي تعبر عن العرب وأفريقيا

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد تفعيل القرار الوزاري بمعاقبة المعلم بالسجن على ضرب الطلاب ؟

هل تؤيد تفعيل القرار الوزاري بمعاقبة المعلم بالسجن على ضرب الطلاب ؟