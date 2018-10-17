طريقة مبتكرة لتقديم البطاطس إلى أطفالك

إذا كان طفلك يرفض ساندويتشات المدرسة؛ جددي في طريقة تقديم البطاطس له، وقدميها بشكل ومذاق مختلف، على طريقة الشيف إلهام فتحي، والتي منها كرات البطاطس بالجبن.



وكل ما تحتاجين لإعداد كرات البطاطس بالجبن ..



فلفل أسود

ملح

بقسماط

زيت

بقدونس مفروم

فلفل ألوان حلقات

1/2 كوب جبنة بارميزان مبشورة

1/2 كيلو بطاطس مسلوقة ومهروسة

بيضة



طريقة تحضير كرات البطاطس بالجبن



اخلطي البطاطس مع بيضة والجبنة وملح وفلفل ثم اصنعي منه كرات

أضيفي ملح وفلفل إلى البقسماط مع قليل من الزيت والجبنة حسب الرغبة

ضعي كرات البطاطس في البيض ثم غطيها بالبقسماط وادخليها الفرن على ورق زبدة، ثم قدميها ساخنة بعد تزيينها بالفلفل والبقدونس.