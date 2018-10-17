ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

ملخص مباراة البرازيل والأرجنتين.. السيليساو يفوز في الوقت القاتل.. فيديو

الأربعاء 17/أكتوبر/2018 - 02:32 ص
صدى البلد
عمرو ابوبكر
حقق منتخب البرازيل الفوز على نظيرة الأرجنتيني، بهدف نظيف، في الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة، التي أقيمت على ملعب استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية "الجوهرة المشعة"، ضمن منافسات الدورة الرباعية الودية التي تضم بجانبهما السعودية والعراق.

سجل جواو ميراندا هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 90 من عمر المباراة، عن طريق رأسية رائعة، جاءت له من كرة عرضية بأقدام نيمار، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي.

ترشيحاتنا

صدى البلد يرصد حجم الأعمال بأنفاق شرق بورسعيد.. صور

أحمد موسى: أردوغان يبحث عن بودرة فئران داخل القنصلية السعودية

والد طفل يكشف حقيقة اعتداء كلب شرس على نجله أمام مدرسة في النزهة

هاني أبو ريدة يعلن موعد مواجهة مصر وتونس في تصفيات أمم أفريقيا

ترامب يكشف تفاصيل ما قاله ولي العهد السعودي حول اختفاء جمال خاشقجي

طريقة تحضير الهريسة الدمياطي في المنزل بأقل التكلفة

الأمن يضبط كيشة بعد انتشار فيديو لسبه ركاب أحد قطارات المترو

جابر نصار يطرح مقترحا لتحصيل 20 مليار جنيه ضرائب من الدروس الخصوصية

قنبلة موقوتة.. جوازات السفر الذهبية تهدد أمن واستقرار أوروبا

الشرطة التركية: لن نفتش القنصلية السعودية في اسطنبول اليوم

سقوط عصابة البيجو بالفيوم.. فطيرة جمع أعضاءها من داخل السجن.. صور

رصد إشارات فضائية غامضة دليلاً على وجود كائنات غير البشر

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. لقاء الرئيس السيسى مع رئيس وزراء روسيا دميتري ميدفيديف

صدى البلد يرصد حجم الأعمال بأنفاق شرق بورسعيد.. صور

رئيس مدينة شبرا الخيمة يحل أزمة تأخر رواتب عمال النقل.. صور

أحمد صقر وعماد رشاد أول الحضور في عزاء أحمد عبد الوارث.. صور

إليسا تخطف الأنظار بإطلالة كلاسيكية .. صور

فيديو

ملخص مباراة البرازيل والأرجنتين.. السيليساو يفوز في الوقت القاتل.. فيديو
الرئاسة: لا تفرقة بين المصريين.. ومبادئ التسامح والمواطنة منتشرة.. فيديو
مصر وروسيا تاريخ من الشراكة.. وزيارة الرئيس السيسي تدشن مرحلة جديدة بين الدولتين.. فيديو
أحمد شيحة: دول العالم تسعى لتوطيد علاقاتها مع مصر
فيصل: كلمة الرئيس السيسي في المجلس الفيدرالي الروسي تعبر عن العرب وأفريقيا

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد تفعيل القرار الوزاري بمعاقبة المعلم بالسجن على ضرب الطلاب ؟

هل تؤيد تفعيل القرار الوزاري بمعاقبة المعلم بالسجن على ضرب الطلاب ؟