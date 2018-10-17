الاستعداد لحصاد 15 ألف فدان قصب سكر في أسوان.. والمزارعون يطالبون بتوفير الأسمدة وزيادة سعر التوريد للمصانع.. صور

محصول قصب السكر من المحاصيل الزراعية الرئيسية بأسوان

زراعة نحو 15 ألف فدان بالقصب فى 4 مراكز بأسوان

مزارعو القصب يطالبون بتوفير الكميات المطلوبة من الأسمدة وزيادة سعر توريد المحصول للمصانع





محصول قصب السكر يعتبر من المحاصيل الزراعية الرئيسية التى تشتهر بها محافظة أسوان ، بجانب محاصيل البلح وغيرها حيث تعتمد شريحة كبيرة من المزارعين على زراعة القصب سواء من العمالة المباشرة أو غير المباشرة بمصانع السكر بكوم أمبو وإدفو .صدى البلد حاول التعرف على استعدادات أسوان لاستقبال موسم حصاد القصب "كسر القصب" والذي يبدأ من نهاية شهر ديسمبر القادم ومشاكل المزارعين، من خلال تصريحات خاصة لنقيب الفلاحين علاء جاد الكريم والذى أشار إلى أنه يوجد بمحافظة أسوان مساحات كبيرة مزروعة بمحصول القصب فى كل من دراو وكوم أمبو والنقرة بنصر النوبة وإدفو حيث تصل هذه المساحات لنحو 15 ألف فدان.وأوضح أن هناك مجموعة من المطالب نتمنى تلبيتها حتى يتسنى لنا كمزارعين أن تعم علينا الفرحة بموسم حصاد القصب وهذه المطالب تتمثل فى توفير كميات كافية من الأسمدة لتلبية احتياجات المزراعين وخاصة فى ظل إرتفاع سعر شيكارة السماد إلى 150 جنيهًا فى الجمعيات الزراعية ، بينما يصل سعر الشيكارة لنحو 250 جنيهًا خارج الجمعيات وبعيدًا عن الحصص المقررة التى لم يقوم المزارع بالحصول عليها كاملة .وأضاف أنه من ضمن مطالب المزارعين أيضًا الخاصة بمحصول القصب هو المطالبة بزيادة سعر توريد طن القصب لمصانع السكر وذلك حتى يتسنى للفلاح والمزارع أن يلبى ويسد تكلفة يوميات العمالة التى تقوم بعملية الكسر والحصاد للقصب حيث أنه يتم سنويًا الإتفاق معهم بشكل مسبق قبل موسم الحصاد بنحو شهرين من خلال إعطائهم عربون مقدمًا ، وهذا العام عندما بدأ المزارعون فى مفاوضات الإتفاق معهم لم يتوصلوا إلى ربط كلام وذلك لأنهم أجلوا ذلك للتعرف على المبالغ التى ستطلب من المزارعين فى اليومية أو التعامل بالطن .وتجدر الإشارة إلى أن القصب يعتبر محصولا مهما جدًا ويوفر عائدًا ماديًا لا بأس به للمزارعين ، فضلًا عن أن المزارعين على دراية وخبرة كافية به ، ولهذا فإن القصب ليس مجرد زراعة فقط وإنما هى منظومة متكاملة تتمثل فى كونه صناعة تحويلية أيضا تعتمد عليه ، كما أن محصول القصب يعود على المزارع بفوائد عديدة منها حصول المزارع على أوراق القصب لتغذية الثروة الحيوانية ، فضلًا عن وجود تجارب ناجحة للإستفادة من ناتج فرم مخلفات القصب حيث أنه لا يوجد محصول يعوض المزارعين عن عدم زراعة القصب .وفى الوقت نفسه تعتبر زراعة محصول القصب ضمانًا للحفاظ على صناعة السكر الوطنية وعدم الإعتماد على الإستيراد ، ونجد أن محافظة أسوان يوجد بها مصنعين لإنتاج السكر فى كوم أمبو وإدفو ، فضلًا عن مصانع أخرى لإنتاج الخشب الحبيبى وغيرها من الصناعات المعتمدة على القصب ، وتضم الآلاف من العمالة المباشرة وغير المباشرة .