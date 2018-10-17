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أخبار العالم

صحيفة أمريكية تكشف فضائح قادة النظام الإيراني وعائلاتهم

الأربعاء 17/أكتوبر/2018 - 04:06 ص
صدى البلد
حسام رضوان
وصف علي لاريجاني، رئيس البرلمان الإيراني، الولايات المتحدة، بأنها تمثل تهديدا للعالم بأسره، وذلك في إطار العداء السياسي الممتد بين البلدين منذ اندلاع ثورة 1979.

صحيفة "واشنطن تايمز" كشفت، الثلاثاء، عن أنه وعلى الرغم من تصريحات لاريجاني؛ فإن ابنته "فاطمة أردشير لاريجاني" تدرس الطب الباطني في الولايات المتحدة، وتحيا بـ"أمان" في ولاية أوهايو، بجامعة كليفلاندـ التي صنفتها "يو إس نيوز آند وورلد ريبورت" ضمن أفضل جامعات الولايات المتحدة.

وأضافت أن إيران أردشير واحدة من بين العديد من أبناء القادة الإيرانيين الذين يدرسون في الجامعات الأمريكية ويسعون للحصول على فرص ووظائف بالولايات المتحدة، أيضا برغم أن آباؤهم يدعون باستمرار إلى تدمير أمريكا.

وأشارت إلى أنه في الوقت نفسه، وبينما الاقتصاد الإيراني يتهاوى، ولا تزال انتهاكات حقوق الإنسان ترتكب في البلاد على نطاق واسع، والجفاف يهدد حياة ملايين الإيرانيين- تقريبا 40 مليون إيراني-، يقوم الملالي بجمع ثروات لأنفسهم على حساب الشعب.

وتابعت أنه عندما يزور الطلاب الأميركيون إيران، قد يجدون أنفسهم رهائن، مثل شييوي وانج من جامعة برينستون، الذي حكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات بتهم تجسس وهمية في العام الماضي.

وأوضحت أن عائلة لاريجاني لها دور متعدد المحاور في السياسة الإيرانية، فقبل أن يتولى علي رئاسة البرلمان في 2008، كان سكرتير مجلس الأمن القومي الإيراني وكبير المفاوضين النوويين، وأحد أشقائه هو صادق أملي، رئيس السلطة القضائية الإيرانية، التي وقعت عليها إدارة ترامب عقوبات في يناير الماضي ارتكابها انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، وشقيق آخر هو، محمد جواد، أمين المجلس القضائي الملقب باسم المجلس الأعلى لحقوق الإنسان، والذي يسعى إلى التشكيك في النقد الغربي لسجل إيران في مجال حقوق الإنسان، فالثلاثة جميعهم مقربون من المرشد الإيراني، علي خامنئي، لذي يصف أمريكا بـ "الشيطان الأكبر" بشكل روتيني ويحذر من التأثير الخطير للثقافة الغربية.

ومع ذلك ، فبالرغم من أن الإدارة الإيرانية تشوه صورة الولايات المتحدة ، فإن كبار المسؤولين الإيرانيين كثيرًا ما يفشلون في ذكر أن أطفالهم يتمتعون بالحرية التي توفرها لم أمريكا. هذا الواقع يشكل وجهًا آخر لفساد النظام. 

وكما أشار وزير الخارجية الامريكية، مايك بومبيو، في خطاب- خلال يوليو- موجه إلى "الأمريكيين من أصل إيراني"، إلى أن ثروة صادق أملي لاريجاني تقدر بـ 300 مليون دولار على الأقل.وأنه حصل على هذا المال من اختلاس الأموال العامة في حسابه المصرفي الخاص، ومن جانبه ، يرأس خامنئي إمبراطورية تجارية تبلغ قيمتها حوالي 200 مليار دولار.

وقالت الصحيفة إن عيسى هاشمي، طالب الدكتوراه في فرع لوس أنجلوس لمدرسة سيكاجو لعلم النفس المهني، والدته هي معصومة ابتيكا، نائبة رئيس إيران لشؤون المرأة والأسرة، التي حصلت لأول مرة على شهرة دولية كمتحدث رسمي عن "الطلبة" الذين استولوا على السفارة الأمريكية وأخذوا من بها كرهائن في واقعة شهيرة في طهران إبان غليان ثورة 1979، حيث سألها أحد المراسلين أثناء الأزمة عما إذا كان بوسعها "أن ترفع بندقية شخصيًا ، وأن تضعها على رأس أحد هؤلاء الناس ، وتقتله"، ردت السيدة إيبتكا بلا تردد. "بالطبع ،' قالت. 'يجب القضاء على القمع والطغيان".

وواصلت أن إحسان نوباخت حقيقي، وهو أستاذ مساعد في طب جامعة جوورج واشنطن، في حين أن اخته، نيلوفار هي أستاذ مساعد سريري لأمراض الكلى في جامعة كاليفورنيا، لكن والدهم ، علي، عضو في البرلمان الإيراني، في حين أن عمهم محمد باقر نوبخت ، هو نائب رئيس إيران ورئيس منظمة الخطة والميزانية. وبالمثل ، فإن علي فريدون هو مهندس أداء رئيسي في معهد ماكجرو هيل للتعليم في نيويورك، كن والده حسين ، هو شقيق ومساعد الرئيس روحاني.

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