سلوفينيا تتعادل مع قبرص 1-1 في أمم أوروبا

تعادل منتخب سلوفينيا مع ضيفه قبرص 1/1، في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب استاد ستوزيك ستاديوم، في الجولة الرابعة للمجموعة الثالثة بالمستوى الثالث لدوري أمم أوروبا.



وتقدم منتخب قبرص بهدف لفوتيوس بابوليس في الدقيقة 37، وتعادل سلوفينيا عن طريق نيك سكوبيتش في الدقيقة 83.



وشهدت المباراة طرد جوسيب إيليشيش لاعب سلوفينيا في الدقيقة الأخيرة من المباراة، وجريجوريس كاستانوس لاعب منتخب قبرص في الدقيقة 66.



ورفع منتخب قبرص رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثالث، وسلوفينيا رصيده إلى نقطة واحدة في قاع المجموعة.

