طلعت يوسف: إعداد المنتخب لكأس العالم لم يكن جيدا

كشف طلعت يوسف المدير الفني للمقاصة، أن هناك عدة عوامل أسهمت بشكل كبير جدًا في ظهور منتخب مصر بصورة سيئة في بطولة كأس العالم 2018 التي أقيمت في روسيا.





وقال يوسف في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد، إن اتحاد الكرة والجهاز الفني السابق لمنتخب مصر بقيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر، بجانب نسبة كبيرة من الإعلاميين، وكذلك نسبة كبيرة من الجماهير، وراء إيصال فكرة تأثروا بها، وهي أن منتخب مصر "أقصى طموحه مجرد الوصول لكأس العالم"، دون وجود تخطيط لما يريد أن يفعله في المونديال.



