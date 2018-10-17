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رياضة

طلعت يوسف: إعداد المنتخب لكأس العالم لم يكن جيدا

الأربعاء 17/أكتوبر/2018 - 06:46 ص
صدى البلد
محمد رشاد
كشف طلعت يوسف المدير الفني للمقاصة، أن هناك عدة عوامل أسهمت بشكل كبير جدًا في ظهور منتخب مصر بصورة سيئة في بطولة كأس العالم 2018 التي أقيمت في روسيا.

وقال يوسف في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد، إن اتحاد الكرة والجهاز الفني السابق لمنتخب مصر بقيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر، بجانب نسبة كبيرة من الإعلاميين، وكذلك نسبة كبيرة من الجماهير، وراء إيصال فكرة تأثروا بها، وهي أن منتخب مصر "أقصى طموحه مجرد الوصول لكأس العالم"، دون وجود تخطيط لما يريد أن يفعله في المونديال.

وأشار إلى أن إعداد منتخب مصر لم يكن جيدًا بالقدر الكافي الذي يمكن الفريق القومي من تحقيق النتائج المطلوبة والظهور بشكل جيد يرضي الجماهير.

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