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رياضة

طلعت يوسف: وضعنا محمد صلاح أمام ضغوط لا يتحملها بشر .. فيديو

الأربعاء 17/أكتوبر/2018 - 04:07 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
محمد رشاد
أكد طلعت يوسف المدير الفني للمقاصة، أن تعامل الرأي العام في مصر، تسبب في وضع ضغوط كبيرة جدا على محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول.

وقال يوسف في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد: "لقد وضعنا محمد صلاح في كورنر مليء بالضغوط لا يتحمله بشر".

وواصل أنه صرح منذ فترة وقال: "ارحموا محمد صلاح"، مشيرًا إلى أن التعامل معه بهذه الحدة من الجهات الرسمية وغير الرسمية؛ تسبب في حدوث هزة للاعب.

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