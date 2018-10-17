طلعت يوسف: صلاح الأحق بقيادة المنتخب

قال طلعت يوسف المدير الفني لفريق مصر للمقاصة، إن محمد صلاح لاعب ليفربول هو الأجدر بحمل شارة قيادة المنتخب المصري؛ عقب النجاحات التي حققها في الآونة الأخيرة.





وأكد طلعت يوسف في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد، ان "حمل شارة القائد تكليف مش تكريم بناءً على ما يقدمه، هذه وظيفة".





وتابع "في رأيي ان الأجدر لقيادة المنتخب المصري هو محمد صلاح؛ لما يمتلكه من خبرات وقدرات على التوجيه المقبول من جميع اللاعبين في المنتخب".



