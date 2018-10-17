اللوح يستقبل الوزراء والوفود الفلسطينية المشاركة في الاجتماعات بالقاهرة

استقبل سفير دولة فلسطين بالقاهرة دياب اللوح، الثلاثاء , الوزراء والوفود المشاركة بالمؤتمرات والفعاليات العربية والدولية في القاهرة , وذلك في مقر السفارة.





وحضر اللقاء الموسع كل من رئيس سلطة المياه الوزير مازن غنيم ،ووزير الأوقاف والشؤون الدينية الشيخ يوسف ادعيس،و وزير الثقافة الفلسطيني الدكتور إيهاب بسيسو،وووفدي وزارة الداخلية والخارجية الفلسطينية , بحضور مستشارى سفارة ومندوبية فلسطين بالقاهرة .





وتباحث المجتمعون مستجدات الوضع الفلسطيني وشتى المشاركات الفلسطينية في المؤتمرات الدولية المنعقدة بالقاهرة في اكتوبر الجاري,ومشاركة دولة فلسطين في أغلبها, والذي أفضى الى قرارات هامة تصب إلى صالح حشد الرأى العام وكسب الدعم لصالح القضية الفلسطينية ,وابراز شتى الانتهاكات الاسرائيلية المستمرة بحق الفلسطينيين ومقدراتهم الطبيعية ،و والتأكيد على ضرورة انهاء الاحتلال الاسرائيلي والاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني التى اقرتها المواثيق الدولية .





حيث التقى السفير دياب اللوح وزير الأوقاف والشؤون الدينية الشيخ يوسف ادعيس , والمفتي العام للقدس والديار الفلسطينية وخطيب المسجد الأقصى المبارك الشيخ محمد حسين , في اطار تواجدهم للمشاركة في المؤتمر العالمي الرابع لدار الإفتاء المصرية عبر الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، وبرعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، المنعقد ما بين في الفترة ما بين 16إلى 18 من شهر أكتوبر الحالي تحت عنوان "التجديد في الفتوى بين النظرية والتطبيق"، وبمشاركة وفود من أكثر من 73 دولة من مختلف قارات العالم.





وحمل السفير دياب اللوح سماحة المفتي أسمى آيات التقدير للمرابطين والمرابطات و المدافعين والمدافعات عن المقدسات وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك و في الخان الأحمر.





والتقى السفير دياب اللوح بوزير المياه مازن غنيم حيث مثل دولة فلسطين في الاجتماع الوزاري لوزراء المياه لدول منظمة التعاون الإسلامي في دورته الرابعة الذي عقد بالقاهرة، واسبوع القاهرة الأول للمياه , وسط حضور عدد كبير من وزراء المياه، وممثلي دول منظمة التعاون الإسلامي.





وكذلك استقبل السفير دياب اللوح وزير الثقافة د.ايهاب بسيسو المتواجد في القاهرة لمشاركته في أعمال الدورة الـ21 لمؤتمر الوزراء المسئولين عن الشئون الثقافية فى الوطن العربى والتى استمرت بين يومي 14 و15 أكتوبر الجارى بالقاهرة , حيث ناقش المجتمعون العديد من المواضيع المتعلقة بالشأن الثقافى العربى وكيفية تفعيل العمل الثقافى والحضارى المشترك وتطويره تحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة, وحشد الجهود في سبيل دعم صمود القدس وأهلها .





وكذلك استقبل كل من وفد وزارة الداخلية ممثلا بالعميد محمد شحاته من قوات الأمن الوطنى, وذلك لتمثيله وفد دولة فلسطين من وزارة الداخلية للمشاركة في الندوة الخامسة والخمسين التى عقدت حول المفاهيم والمصطلحات العسكرية في الجامعة العربية .





وكذلك التقى السفير وفد وزارة الخارجية ممثلا بكل من مصطفى البرغوثي مدير ادارة الشؤون الاقتصادية بوزارة الخارجية والمغتربين, و روان حمد من ديوان الرئاسة , في إطار مشاركتهم في اجتماع تنسيقي للجنة مفتوحة العضوية من الامانة العامة للمنظمات العربية لتمويل الصناديق العربية , بناء على قرار المجلس الاقتصادى والاجتماعى .





وثمن السفير دياب كافة الجهود المبذولة في شتى المجالات المختلفة والتي تهدف إلى الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، وإعلاء قضية القدس في كافة المنابر وإظهار حقيقة ما تتعرض إليه من انتهاكات وتهويد.





كما أكد السفير دياب اللوح الالتفاف حول السيد الرئيس محمود عباس وقيادته الحكيمة، في مواجهة كافة الضغوط والمؤامرات التي لن تتجح في إثناء القيادة عن الاستمرار في القيام بواجباتها الوطنية والذود عن كافة حقوق الشعب الفلسطيني.



