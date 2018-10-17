غدا.. ملتقى ريادة الأعمال للشباب المصري بمكتبة القاهرة

تنظم مكتبة القاهرة الكبرى، التابعة لقطاع شئون الإنتاج الثقافي، برئاسة المخرج خالد جلال، ملتقى ريادة الأعمال للشباب المصري، غدا الخميس، في تمام الساعة السادسة مساء بمقر المكتبة بالزمالك، تحت إشراف ياسر عثمان مدير عام المكتبة، ورعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة.





يشارك فى الملتقى 200 طالب وطالبة أعضاء المكتبة من كلية التجارة الخارجية جامعة حلوان، إلى جانب مجموعة من طلاب وطالبات الجامعات الأخرى .





ويناقش الملتقى كيفية تحديد مشروع تجاري معين للبدء به، وكيفية توفير الموارد اللازمة له، وتنظيمها، وتحقيق ربح مالي، وكيفية عمل دراسة الجدوى للمشروعات، وطرق التسويق الإلكتروني للمنتج.



