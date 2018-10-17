ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

إزالة 71 حالة تعد على أراض زراعية وبناء في أسوان.. صور

الأربعاء 17/أكتوبر/2018 - 06:18 ص
صدى البلد
شاذلى عبد الفتاح
تابع اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان على مدار اليوم وأمس، سلسلة من الحملات المكبرة لإزالة التعديات على أراضي الدولة، والتى شهدتها مراكز "دراو ونصر النوبة وكوم أمبو"؛ من أجل استرداد حق الشعب في أرضه، ضمن الموجة الحادية عشر، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

واسفرت الحملات إزالة 71 حالة تعد فى المراكز الثلاث، بمساحة إجمالية وصلت إلى 34 ألفا و31 مترا مربعا، منها 24 حالة مبانى على أراضى زراعية.

يذكر أن حملات الإزالة المكبرة بمراكز دراو ونصر النوبة وكوم أمبو شارك فيها تشكيلات من قوات مديرية أمن أسوان، بجانب رؤساء المدن الثلاث ونوابهم ورؤساء القرى، والعاملين والفنيين بالأقسام المختلفة بالوحدات المحلية التابعة لهم، مدعومين بالمعدات الثقيلة والسيارات والأدوات المستخدمة فى الإزالة وهدم المباني.
إزالة 71 حالة تعد على أراض زراعية وبناء في أسوان.. صور
إزالة 71 حالة تعد على أراض زراعية وبناء في أسوان.. صور
إزالة 71 حالة تعد على أراض زراعية وبناء في أسوان.. صور
إزالة 71 حالة تعد على أراض زراعية وبناء في أسوان.. صور
إزالة 71 حالة تعد على أراض زراعية وبناء في أسوان.. صور
إزالة 71 حالة تعد على أراض زراعية وبناء في أسوان.. صور
إزالة 71 حالة تعد على أراض زراعية وبناء في أسوان.. صور

ترشيحاتنا

صحيفة أمريكية تكشف فضائح قادة النظام الإيراني وعائلاتهم

طريقة مبتكرة لتقديم البطاطس إلى أطفالك

ملخص مباراة البرازيل والأرجنتين.. السيليساو يفوز في الوقت القاتل.. فيديو

هاني شاكر وأشرف زكي يكشفان تفاصيل الدورة الثانية لمهرجان The Award

أشرفت على سد النهضة.. 7 معلومات عن أول سيدة إثيوبية تتولى حقيبة وزارة الدفاع

وزير الخارجية الأمريكي يكشف نتائج زيارته للسعودية حول أزمة خاشقجى

هل يصل ثواب الصدقة للميت

عصابة البيجو في قبضة رجال الداخلية.. ضبط 5 متهمين لسرقة السيارات ومساومة أصحابها أو بيعها خردة.. فطيرة جمع أعضاءها من داخل السجن

احذري.. مأكولات تزيد جوعك بعد تناولها مباشرة

إزالة 71 حالة تعد على أراض زراعية وبناء في أسوان.. صور

يوتيوب يعود للعمل من جديد بعد عطل فني.. والشركة تعتذر

أسامة نبيه: مقارنة 3 مباريات لأجيري بمشوار جهاز كوبر ظالمة.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. لقاء الرئيس السيسى مع رئيس وزراء روسيا دميتري ميدفيديف

صدى البلد يرصد حجم الأعمال بأنفاق شرق بورسعيد.. صور

رئيس مدينة شبرا الخيمة يحل أزمة تأخر رواتب عمال النقل.. صور

أحمد صقر وعماد رشاد أول الحضور في عزاء أحمد عبد الوارث.. صور

إليسا تخطف الأنظار بإطلالة كلاسيكية .. صور

فيديو

يوهانسن: منظومة تطوير التعليم طموحة ومبشرة بالخير
متحدث الوزراء يكشف سبب اهتمام مدبولي بملف الصحة في بورسعيد.. فيديو
رشوان: أي دولة تطمح لدور استراتيجي بالمنطقة يجب أن تتعامل مع مصر
هولندا تتعادل مع بلجيكا إيجابيا في مباراة ودية.. فيديو
ملخص مباراة البرازيل والأرجنتين.. السيليساو يفوز في الوقت القاتل.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد تفعيل القرار الوزاري بمعاقبة المعلم بالسجن على ضرب الطلاب ؟

هل تؤيد تفعيل القرار الوزاري بمعاقبة المعلم بالسجن على ضرب الطلاب ؟