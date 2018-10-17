إزالة 71 حالة تعد على أراض زراعية وبناء في أسوان.. صور

تابع اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان على مدار اليوم وأمس، سلسلة من الحملات المكبرة لإزالة التعديات على أراضي الدولة، والتى شهدتها مراكز "دراو ونصر النوبة وكوم أمبو"؛ من أجل استرداد حق الشعب في أرضه، ضمن الموجة الحادية عشر، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.





واسفرت الحملات إزالة 71 حالة تعد فى المراكز الثلاث، بمساحة إجمالية وصلت إلى 34 ألفا و31 مترا مربعا، منها 24 حالة مبانى على أراضى زراعية.



