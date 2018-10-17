إعلان تفاصيل الدورة الرابعة لملتقى الخط العربي.. غداً

يعقد الدكتور فتحي عبد الوهاب رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، والكاتب محمد بغدادي قوميسيير عام ملتقى القاهرة الدولي لفنون الخط العربي، والفنان مسعد خضير نقيب الخطاطين، في الخامسة من مساء غد، الخميس، مؤتمرا صحفيا، في قاعة سينما مركز الإبداع الفني بالقاهرة؛ لإعلان تفاصيل الدورة الرابعة من الملتقي، والتي تحمل اسم عميد الخط العربي سيد العربي.



وومن المقرر أن يجري خلال المؤتمر الإعلان عن "أسماء المكرمين، الندوات العلمية، عدد المشاركين، الدولة ضيف الشرف"، وغيرها من التفاصيل.



ويشهد المؤتمر عدد من المشاركين والخطاطين، بالإضافة إلى أعضاء اللجنة العليا للملتقى، فضلًا عن العديد من الصحفيين والإعلاميين ومراسلي وكالات الأنباء.