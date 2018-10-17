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وزير التعليم العالي في افتتاح مؤتمر طب أسنان عين شمس: الاعتماد على الشباب سر النجاح .. والكلية تتقدم بفضل روح الفريق..صور

الأربعاء 17/أكتوبر/2018 - 11:40 ص
صدى البلد
عمرو ممدوح
رئيس جامعة عين شمس:
طب عين شمس دليل على قدرة منافسة الجامعة عالميا 
العميد: 200 طبيب مصري وعالمي يشاركون في مؤتمر الكلية 
وكيل الكلية: 65 شركة مصرية وعالمية تعرض أحدث أجهزة طب الأسنان


افتتح د. خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، المؤتمر الدولي الثالث لكلية طب الأسنان جامعة عين شمس والذي يعقد في دورته الثالثة بالتعاون مع جامعة مصر الدولية بعنوان "Myths, Reality & Paradigm Shift in Dentistry.

حضر الافتتاح د. عبد الوهاب عزت رئيس الجامعة، و د. نظمي عبد الحميد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و نقيب أطباء الأسنان ود. محمد ضياء عميد الكلية ورئيس المؤتمر و وكلاء الكلية ود. حسام توفيق عميد أسنان جامعة مصر الدولية ورئيس شرف المؤتمر و أ.سمير عبد الناصر أمين عام الجامعة، ود. هبه شاهين مدير المركز الإعلامي للجامعة، وكرم حجازي أمين الجامعة المساعد لشئون الدراسات العليا و البحوث ولفيف من الأساتذة والمتخصصين والخبراء من مختلف دول العالم.

وأشاد د. خالد عبد الغفار، بالتطور الذي حققته كلية طب أسنان عين شمس و قدرتها على مواكبة التطورات في المجال بحثيًا و أكاديميًا و عمليًا، وأثنى على روح الفريق التي تجمع كافة أعضاء الكلية من أساتذة و طلاب و إداريين، مؤكدا أن مشاركة الشباب في تنظيم فعاليات المؤتمر هو أحد أسرار النجاح و دافع قوي لهم للوصول إلى كل ما هو مميز.

من جانبه أكد د. عبد الوهاب عزت، أن جامعة عين شمس تحرص على تطوير وتحديث النظم التعليمية والبحثية بمختلف كلياتها، مشيدًا بكلية طب الأسنان باعتبارها نموذجًا يعكس هذا التطور، ويؤكد قدرة الجامعة على المنافسة عالميًا ، لافتًا إلى أن مشاركة العديد من الدول الأجنبية في هذا المؤتمر هو أكبر دليل على ذلك.

و استعرض د. محمد ضياء، عميد كلية طب أسنان بجامعة عين شمس، أنشطة وفعاليات المؤتمر الذي يشارك به العديد من الدول الاجنبية منها: "ألمانيا،سويسرا،ايطاليا،استراليا،امريكا، و أكثر من 34 متحدثا أجنبيا و 200 طبيب مصري وعربي.

وأضاف أن المؤتمر الذي يستمر حتى 19 من أكتوبر يشهد العديد من ورش العمل والمحاضرات حول زراعة الأسنان و تجميل الأسنان و الأطباق الرقمي و علاج الجذور و الحشوات الرقمية و التركيبات و التقويم الرقمي و غيرها، مشيدا بالتعاون المشترك بين جامعة عين شمس و جامعة مصر الدولية لإقامة وتنظيم هذا المؤتمر البحثي و العلمي الهام.

وأعرب د. حسام توفيق، عن سعادته بالتعاون المشترك والتنسيق المستمر مع أسنان عين شمس لما لها من ثقل علمي و بحثي ، لافتًا إلى الاستفادة وتبادل الخبرات المستمر بين الجانبين .

وأكد أن هذا المؤتمر يعد نموذجا للشراكة بين الجامعات الحكومية والخاصة لبناء جيل يرتكز على وعي معرفي قادر على مواكبة سوق العمل.

وأوضح د. رامي ماهر غالي، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و سكرتير عام المؤتمر أنه يقام على هامش المؤتمر معرض يضم 65 شركة مصرية و عالمية تعرض أحدث المنتجات و الأجهزة الطبية و الخامات في مجال طب الأسنان.
وزير التعليم العالي في افتتاح مؤتمر طب أسنان عين شمس: الاعتماد على الشباب سر النجاح .. والكلية تتقدم بفضل روح الفريق..صور
وزير التعليم العالي في افتتاح مؤتمر طب أسنان عين شمس: الاعتماد على الشباب سر النجاح .. والكلية تتقدم بفضل روح الفريق..صور
وزير التعليم العالي في افتتاح مؤتمر طب أسنان عين شمس: الاعتماد على الشباب سر النجاح .. والكلية تتقدم بفضل روح الفريق..صور
وزير التعليم العالي في افتتاح مؤتمر طب أسنان عين شمس: الاعتماد على الشباب سر النجاح .. والكلية تتقدم بفضل روح الفريق..صور

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