ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

محافظ الدقهلية: أزمة مستشفى ميت غمر في طريقها للحل بعد زيارة رئيس الوزراء

الأربعاء 17/أكتوبر/2018 - 07:44 ص
محافظ الدقهلية
محافظ الدقهلية
هاني حسين
قال كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية، إنه قام بتجميع بيانات كاملة عن المحافظة وتعرف على مراكزها ومدنها والمناطق السياحية بها، والمشاكل التي تعاني منها المحافظة، وبحثها مع المحافظين السابقين.

وأضاف " شاروبيم" في حواره مع الإعلامي محمد الباز في برنامج " 90 دقيقة " المذاع على قناة " المحور"، أن محافظة الدقهلية كبيرة ومتميزة، وتأتي في المركز الثالث من حيث عدد السكان بـ 6.7 مليون نسمة بعد القاهرة والجيزة.

وتابع:" محافظة الدقهلية متميزة في مجال الصحة ولدينا عدد من المراكز الصحية المتخصصة في الكلى والجهاز الهضمي والكبد وتخدم كافة المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية، وهناك بعض الملفات التي كانت متروكة منذ عشرات السنوات ومنها أزمة مستشفى ميت غمر المغلقة منذ 22 عام وذلك بسبب مشكلة المقاول الذي قام بتسليمها وبها مشاكل من الناحية الهندسية بما يشكل خطورة على صحة المرضى وصدر قرار بإغلاقها".

وأكمل:" أثناء زيارة رئيس الوزراء إلى المحافظة قام بزريارة تلك المستشفى وعرضنا عليه المشكلة ووجه بحلها، وسنتخذ خطوات تنفيذية للحل، وسيتم عقد اجتماع بين الشركة المنفذة ومديرية الصحة بالدقهلية لحل أزمة مستشفى ميت غمر والوصول إلى تسوية بين المقاول والحكومة".

ترشيحاتنا

مسئول بالبنك الدولي: 18 مليار دولار استثمارات في أفريقيا

أجندة الحوادث.. الجنايات تواصل محاكمة بديع وآخرين في أحداث مكتب الإرشاد.. ونظر محاكمة عامل بالمقابر وزوجته لاتهامهما بقتل طفلة

طلعت يوسف: إعداد المنتخب لكأس العالم لم يكن جيدا

مي عبدالحميد: 17 مليار جنيه قيمة التمويل العقاري لـ 200 ألف مستفيد من المليون وحدة

طلعت يوسف: مسمى منتخب محمد صلاح يجعل باقي اللاعبين دورهم كومبارس.. فيديو

في اليوم العالمي للتغذية.. 10 نصائح لجسد سليم

تقلبات النوم عند المراهقين يعرضهم للإصابة بمرض خطير

أسامة نبيه يرفض ترشيح أي لاعب مستبعد للمنتخب.. أنا مش في المطبخ.. فيديو

لماذا أنهى الشيخ الطهطاوي أول قصة حب ليوسف وهبي

كاتب سعودي يكشف دور الجزيرة وقطر والإخوان في اختفاء خاشقجي

أسامة نبيه: تأهلنا لأمم أفريقيا عقب تصفيات قوية عكس التصفيات الحالية .. فيديو

مؤتمر الفتوى يناقش اليوم ضوابط الإفتاء في قضايا حقوق الإنسان

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. لقاء الرئيس السيسى مع رئيس وزراء روسيا دميتري ميدفيديف

صدى البلد يرصد حجم الأعمال بأنفاق شرق بورسعيد.. صور

رئيس مدينة شبرا الخيمة يحل أزمة تأخر رواتب عمال النقل.. صور

أحمد صقر وعماد رشاد أول الحضور في عزاء أحمد عبد الوارث.. صور

إليسا تخطف الأنظار بإطلالة كلاسيكية .. صور

فيديو

يوهانسن: منظومة تطوير التعليم طموحة ومبشرة بالخير
متحدث الوزراء يكشف سبب اهتمام مدبولي بملف الصحة في بورسعيد.. فيديو
رشوان: أي دولة تطمح لدور استراتيجي بالمنطقة يجب أن تتعامل مع مصر
هولندا تتعادل مع بلجيكا إيجابيا في مباراة ودية.. فيديو
ملخص مباراة البرازيل والأرجنتين.. السيليساو يفوز في الوقت القاتل.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد تفعيل القرار الوزاري بمعاقبة المعلم بالسجن على ضرب الطلاب ؟

هل تؤيد تفعيل القرار الوزاري بمعاقبة المعلم بالسجن على ضرب الطلاب ؟