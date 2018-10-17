محافظ الدقهلية: أزمة مستشفى ميت غمر في طريقها للحل بعد زيارة رئيس الوزراء

قال كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية، إنه قام بتجميع بيانات كاملة عن المحافظة وتعرف على مراكزها ومدنها والمناطق السياحية بها، والمشاكل التي تعاني منها المحافظة، وبحثها مع المحافظين السابقين.





وأضاف " شاروبيم" في حواره مع الإعلامي محمد الباز في برنامج " 90 دقيقة " المذاع على قناة " المحور"، أن محافظة الدقهلية كبيرة ومتميزة، وتأتي في المركز الثالث من حيث عدد السكان بـ 6.7 مليون نسمة بعد القاهرة والجيزة.





وتابع:" محافظة الدقهلية متميزة في مجال الصحة ولدينا عدد من المراكز الصحية المتخصصة في الكلى والجهاز الهضمي والكبد وتخدم كافة المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية، وهناك بعض الملفات التي كانت متروكة منذ عشرات السنوات ومنها أزمة مستشفى ميت غمر المغلقة منذ 22 عام وذلك بسبب مشكلة المقاول الذي قام بتسليمها وبها مشاكل من الناحية الهندسية بما يشكل خطورة على صحة المرضى وصدر قرار بإغلاقها".



