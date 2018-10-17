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أخبار البلد

وزيرة الصحة تصدر قرارا بتحديد مدة تسجيل المستحضرات البشرية بـ 10 سنوات

الأربعاء 17/أكتوبر/2018 - 02:03 ص
صدى البلد
عبدالصمد ماهر
أصدرت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، قراراً حمل الرقم «600» لعام 2018، بتعديل المادتين 8 فقرة أولى، و11 من القرار الوزاري رقم 435 لعام 2015 بشأن إعادة تسجيل المستحضرات الصيدلية البشرية كل 10 سنوات. 

ونص القرار الجديد علي استبدال المادة 8 فقرة أولى، وتحديد المدة الخاصة بتسجيل المستحضر الدوائي البشري بـ10 سنوات وذلك بناء علي طلب مقدم من صاحب المستحضر إلي الإدارة المركزية لشئون الصيدلة التابعة لوزارة الصحة والسكان، في السنة الأخيرة في صلاحية تسجيل المستحضر مع إحضار الأوراق المطلوبة. 

كما نصت المادة 11 من القرار علي أن يتم إلغاء ترخيص المستحضر الدوائي البشري في عدد من الحالات وهي "عدم إنتاج المستحضر محلي الصنع او إستيراد المستحضر المستورد خلال مدة 18 شهرًا من الحصول علي الترخيص - عدم تقديم الشركة دراسات الثبات المعجلة وطويلة المدي والفعالية عن أول 3 تشغيلات - عدم إنتاج المستحضر محلي الصنع او استيراد المستحضر المستورد قبل انتهاء صلاحية آخر تشغيلة في المستحضر".

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