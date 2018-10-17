وزيرة الصحة تصدر قرارا بتحديد مدة تسجيل المستحضرات البشرية بـ 10 سنوات

أصدرت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، قراراً حمل الرقم «600» لعام 2018، بتعديل المادتين 8 فقرة أولى، و11 من القرار الوزاري رقم 435 لعام 2015 بشأن إعادة تسجيل المستحضرات الصيدلية البشرية كل 10 سنوات.





ونص القرار الجديد علي استبدال المادة 8 فقرة أولى، وتحديد المدة الخاصة بتسجيل المستحضر الدوائي البشري بـ10 سنوات وذلك بناء علي طلب مقدم من صاحب المستحضر إلي الإدارة المركزية لشئون الصيدلة التابعة لوزارة الصحة والسكان، في السنة الأخيرة في صلاحية تسجيل المستحضر مع إحضار الأوراق المطلوبة.



