فائدة جمالية للخل لن تخطر على بالك

بجنيهان فقط، يمكنك صنع أسرع كريم لتقشير البشرة، وبمكونات طبيعية من مطبخك، للقضاء على مشاكلها، مثل حب الشباب، والرؤوس السوداء.



وقدم موقع "بولد سكاي" الهندي، المكونات وطريقة استخدام الكريم.



كل ما تحتاجين لإعداد القناع ..



2 ملعقة من جل الألوفيرا

بيضة

2 ملعقة كبيرة من النشا

ملعقة كبيرة من الخل



طريقة التطبيق للقناع ..



- يتم خفق كافة المكونات لتتجانس تماما، ويتم وضعها على الوجه وتركها حوالى 30 دقيقة قبل شطفها بالماء.



ولنتائجٍ سريعة؛ يكرر الماسك يوميا وستدهشين بالنتيجة.