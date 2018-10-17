محافظ الدقهلية: استلمنا 96 مدرسة ونسعى للتغلب على الكثافات الطلابية

قال كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية، إننا نمتلك 12 مستشفى متخصصة في جامعة المنصورة، و31 مستشفى تابعة لوزارة الصحة، وأكثر من 50 مستشفى حكومية غير تابعة لوزارة الصحة، وعدد كبير من المستشفيات الخاصة.





وأضاف " شاروبيم" في حواره مع الإعلامي محمد الباز في برنامج " 90 دقيقة " المذاع على قناة " المحور"، أن المجتمع المدني يشارك بفعالية في دعم العملية التعليمية والصحية، موضحا أنه هناك كثافات في الفصول في المدارس ونعمل على حل تلك الأزمة .



