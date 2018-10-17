رجال اليد بالأهلي يفوز على المنتدى المغربي 35-25

فاز الفريق الأول لكرة اليد "رجال" بالنادي الأهلي، على فريق المنتدى المغربي بنتيجة 35-25 في المباراة الودية التي جمعتهما، مساء الثلاثاء، بمعسكر فريق الأهلي بالمغرب، ضمن استعداداته للمشاركة في بطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري التي تقام في كوت ديفوار، بعد غدٍ، الجمعة "19 أكتوبر".



وقال جوهر نبيل، عضو مجلس إدارة النادي ورئيس بعثة الفريق، إن المباراة أقيمت على صالة الأمير مولاي رشيد، وقدم خلالها الفريق عرضًا قويًا، موضحًا أنها كانت تجربة قوية بعد أن دفع الجهاز الفني، بقيادة عاصم حماد، بكل اللاعبين على مدار وقت اللقاء؛ لتجربة كافة العناصر، والوصول بالفريق إلى أفضل جاهزية قبل البطولة.



ومن المقرر أن تسافر بعثة الفريق، خلال الساعات القادمة، إلى أبيدجان.