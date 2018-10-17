ولادة 3 توائم بالمستشفى العام في الأقصر.. صور

أعلن المستشفى العام بالأقصر، نجاح فريق من أطباء النساء والتوليد في توليد سيدة، كانت حاملا فى 3 توائم "ذكرين وأنثي".





وقال الدكتور أمين منتصر أخصائى النساء والتوليد بالمستشفى والذى ترأس الفريق الطبى، إن السيدة وأطفالها الثلاثة بصحة جيدة، وفى قسم الحضانات؛ للاطمئنان عليهم.



