ولادة 3 توائم بالمستشفى العام في الأقصر.. صور

أعلن المستشفى العام بالأقصر، نجاح فريق من أطباء النساء والتوليد في توليد سيدة، كانت حاملا فى 3 توائم "ذكرين وأنثي".
وقال الدكتور أمين منتصر أخصائى النساء والتوليد بالمستشفى والذى ترأس الفريق الطبى، إن السيدة وأطفالها الثلاثة بصحة جيدة، وفى قسم الحضانات؛ للاطمئنان عليهم.
وشارك فى عملية التوليد، كل من، الدكتورة نفيسة المدنى رئيس طاقم النبطشية بقسم النساء والتوليد، والدكتور حسن أبو عامر أخصائى النساء، والدكتور أبانوب أندراوس، والدكتور محمود عبد الرازق طبيبى النساء والتوليد، والدكتور محمد سيد أخصائي التخدير، والدكتورة وفاء طبيبة الأطفال، تحت رعاية الدكتور محمود عبد العظيم رئيس قسم النساء.