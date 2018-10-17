محافظ الدقهلية: توقيع عقد مع شركة فرنسية لدراسة إنشاء مترو المنصورة

قال كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية، إن هناك خطة لتنفيذ المشروعات التنموية داخل المحافظة، حيث يجري العمل على مشروعين داخل مدينة المنصورة، الأول يتعلق بتطوير حديقة وإنشاء جراج يسع لـ500 سيارة أسفلها، والثاني يتعلق بإعادة تطوير حديقة الحيوانات بالإقليم والتي كان بها عدد قليل من الحيوانات، حيث ستتم إعادة تصميمها من الخارج، وإنشاء محلات يسهم إيجارها في تطويرها.





وأوضح " شاروبيم" في حواره مع الإعلامي محمد الباز في برنامج " 90 دقيقة " المذاع على قناة " المحور"، أنه تم توقيع عقد بين هيئة الأنفاق ومكتب استشاري فرنسي لإجراء دراسة أولية لمدة 4 أشهر؛ لإنشاء مترو المنصورة، وتحديد خطوط السير ونقاط المحطات وأماكن الزحام، وذلك بمنحة فرنسية تقدر بـ750 ألف يورو.





وأشار إلى انهم يعملون على توسعة الكورنيش وتطوير الممشى، بالإضافة إلى توفير قطار كهربائي في المنصورة، يربط مدن محافظة الدقهلية".



