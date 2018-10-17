سفير مصر في هولندا يفتتح معرض الآلهة المصرية بالمتحف الوطني بمدينة لايدن

افتتح السفير أمجد عبد الغفار سفير مصر لدى هولندا بافتتاح معرض "الآلهة المصرية" في متحف "رايكس فان اونهدن" الوطني بمدينة لايدن، وذلك برفقة مدير عام وزارة التعليم والثقافة والعلوم الهولندية ومدير المتحف.



وصرح السفير أمجد عبد الغفار، الثلاثاء، بأنه من المقرر أن يستمر المعرض حتى 31 مارس 2019، منوهًا بأن حفل افتتاح المعرض حضره نحو ٤٠٠ مدعو من المسئولين الهولنديين من وزارتي الثقافة والتعليم، والخارجية، وبلدية مدينة لايدن، فضلًا عن لفيف من الخبراء والمهتمين بالمصريات والحضارة المصرية القديم.



وأوضح أنه تم خلال الافتتاح تكريم عالم الآثار والمستكشف الهولندي "مارتن رافن" بمناسبة تقاعده، حيث عمل "رافن" طويلًا بمنطقة آثار سقارة، وساهم في الاستكشاف والتنقيب والترميم مع البعثات الهولندية والدولية العاملة في ذلك المجال بمصر لمدة 40 عامًا منذ عام ١٩٧٥ وحتى الآن.



وأضاف سفير مصر في هولندا أن مدير المتحف ألقى كلمة أشار فيها إلى أن المعرض يأتي بالتزامن مع مرور ٢٠٠ عام علي إنشاء المتحف، موضحا ان معرض "الآلهة المصرية" يعد الأكبر الذي يستضيفه المتحف عبر تاريخه حيث يشمل 500 قطعه أثرية بالتعاون مع متاحف الآثار المصرية بتورينو، والمتحف البريطاني، واللوفر، وهيلدشايم، وهانوفر بألمانيا، وفيينا، ومتحف "الارد بيرسون" بأمستردام.



وأشار عبد الغفار إلى أن عالم الآثار "رافن" ألقى كلمة تناولت دور الآلهة المصرية القديمة وتأثيرها على حياة المصريين وعلي الحضارة البشرية بشكل عام، وامتداد ذلك إلى عالمنا المعاصر.



كما ألقت مدير عام وزارة الثقافة الهولندية كلمة أعربت خلالها عن تشرفها بالدعوة لحضور افتتاح المعرض، وتقديرها لدور المتحف الوطني بلايدن، مؤكدة على تقديرها وإعجابها بالتاريخ والحضارة المصرية العريقة، ومشيرة إلى أن متحف لايدن يقع في مصاف أهم المتاحف التي تعرض الآثار المصرية مثل المتحف البريطاني، واللوفر بباريس، والمتروبوليتان بنيويورك.



وألقى السفير المصري كلمة في نهاية حفل الافتتاح وجه خلالها الشكر والتقدير لمسئولي المتحف والجانب الهولندي لتنظيم المعرض، مشيرًا إلى تواجد جزء من معبد "طافا" من آثار النوبة المصرية في خلفية منصة افتتاح المعرض والذي يرجع تاريخه إلي العصر الروماني، مبرزًا اقتراب موعد افتتاح المتحف المصري الجديد الذي سيكون مقرًا لأهم القطع الأثرية المصرية.