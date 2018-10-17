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مرأة

قولي وداعا لمشاكل الهضم نهائيا مع هذا المشروب

الأربعاء 17/أكتوبر/2018 - 05:20 ص
صدى البلد
لمياء الياسين
هل تعانين بشكل مستمر من مشاكل الهضم المختلفة، والتي تشكل لك الكثير من الإزعاج؛ يمكنك التغلب على تلك المشاكل من خلال إعداد وتناول المشروب التالي، والذي افاد موقع "هيلث" بأن له مفعول السحر في محاربة سوء الهضم وإراحة الأمعاء.

وأوضح الموقع أن كل ما تحتاجين لإعداد المشروب؛ ما يلي:

ملعقة من شاى البابونج
ملعقة صغيرة من أوراق النعناع 
كوب من الماء المغلي 
ملعقة شاي قرفة

طريقة تحضير المشروب ..

فى وعاء على النار به كوبين من الماء؛ أضيفى المكونات واتركيها لتغلى لدقائق، ثم قومى بتصفيتها وتناول كوب منها إلى كوبين على مدار اليوم، وستشعرين بفارق كبير فى الهضم.

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