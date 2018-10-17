قولي وداعا لمشاكل الهضم نهائيا مع هذا المشروب

هل تعانين بشكل مستمر من مشاكل الهضم المختلفة، والتي تشكل لك الكثير من الإزعاج؛ يمكنك التغلب على تلك المشاكل من خلال إعداد وتناول المشروب التالي، والذي افاد موقع "هيلث" بأن له مفعول السحر في محاربة سوء الهضم وإراحة الأمعاء.





وأوضح الموقع أن كل ما تحتاجين لإعداد المشروب؛ ما يلي:





ملعقة من شاى البابونج

ملعقة صغيرة من أوراق النعناع

كوب من الماء المغلي

ملعقة شاي قرفة





طريقة تحضير المشروب ..



