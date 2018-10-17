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ممارسة الرياضة تحميك من الإصابة بهذه الأمراض.. أبرزها السكري

الأربعاء 17/أكتوبر/2018 - 08:05 ص
ممارسة الرياضة تحميك
ممارسة الرياضة تحميك من الإصابة بهذه الأمراض
آية التيجي
أفاد مسؤولون بمجال الصحة، بأن الذين يعانون من أمراض خطيرة مثل "السرطان والسكري والخرف والاكتئاب"؛ هم الأشخاص الذين لا يمارسون الرياضة خلال يومهم، وفقا لما تناولته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وأةضحت الصحيفة، نقلا عن المسئولين، أنه يجب على الأطباء الممارسين العامين والعاملين في الرعاية الصحية، أن يشجعوا المرضى على المساعدة في محاربة ظروفهم من خلال زيادة نشاطهم، وأن يسألوا عن مستويات النشاط البدني لهم، وإخبارهم بكيفية ممارسة التمارين الرياضية؛ لتخفيف الأعراض، وتوجيه الناس نحو الأنشطة المناسبة.

وتشير دراسة إلى أن 1 من كل 4 مرضى سيكون أكثر نشاطا؛ إذا نصح به طبيب أو ممرضة بممارسة الرياضة مرتين على الأقل في الأسبوع.

ويعتقد مسؤولو الصحة العامة أن التمرينات يمكن أن تقلل من معدلات البدانة حيث يعاني 2 من بين 3 من البريطانيين من زيادة الوزن، وذلك بنسبة تصل إلى 1 من كل 4 يعانون من السمنة، وأن تبني أسلوب حياة نشط؛ يمكن أن يقلل أيضًا من خطر مجموعة من المشاكل الصحية، بما في ذلك تقليل فرص الإصابة بمرض السكري من النوع 2، وارتفاع ضغط الدم بمقدار النصف تقريبا.

وتقلل ممارسة التمارين المنتظمة من فرص الإصابة بأمراض القلب، وهو أكبر مرض قاتل في بريطانيا بنسبة 40%، كما أنه يقلل من فرص معاناة السكتة الدماغية أو الاكتئاب بمقدار الثلث.

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