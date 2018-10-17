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أخبار العالم

بومبيو: السعودية تظهر التزاما حادا بشأن قضية خاشقجي

الأربعاء 17/أكتوبر/2018 - 04:47 ص
صدى البلد
حسن محرم
وصف وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، موقف السعودية بشأن الحقائق وراء قضية الصحفي المختفي، جمال خاشقجي، بأنه "التزام حاد"، وتقديم المسئولين عن الحادثة للعدالة.

وبحسب بيان نشره بومبيو، بشأن زيارته التي أجراها، الثلاثاء، إلى الرياض، بعد أوامر من الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لبحث ملف الصحفي المختفي؛ أوضح أن "القادة السعوديين وعدوا بإجراء تحقيق شامل وشفاف وفي الوقت المناسب، بشأن هذا الصحفي المختفي بعد دخوله القنصلية السعودية في اسطنبول، يوم 2 أكتوبر".

وأشار بومبيو إلى أن القادة السعوديين كرروا نفيهم المشدد لأي تورط في اختفاء خاشقجي.

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