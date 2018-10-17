شاهد.. انتخاب عمدة بلدة في بيرو بـ الملك والكتابة

انتُخِبَ عمدة بلدة في بيرو، بواسطة "الرَّفة"، أو "الملك والكتابة" باستخدام عملة معدنية، وذلك بعد ما تساوى المرشحين في عدد الأصوات، وفق ما أعلنت المفوضية الوطنية للانتخابات.





وبحسب صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية؛ فإن ظهر وجه عملة (ملك وكتابة) سمحت بانتخاب عمدة بلدة في جبال الإنديز ببيرو، بعد ما تساوى المرشحان في عدد الأصوات.





والبلدة اسمها تيبيلو، في منطقة تسمى إيكا، تقع في الجنوب الغربي للبلاد، وقد سمحت المصادفة لـ"ويلبرت استرادا"، المنتمي لحزب العمل الشعبي في الفوز بالانتخابات، بعدما جاء الاختيار في صالحه حينما نُفِّذت لعبة "الملك والكتابة".



