وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء: تطعيم التلاميذ ليس له آثار جانبية

قال الدكتور محمود طلحة، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، إن التطعيمات التي تقدم لتلاميذ المدارس، ليس لها آثار جانبية.



وأضاف أنه يتم تطعيم تلاميذ الصفين الثاني والرابع بالمرحلة الابتدائية من عمر 8 و10 سنوات بالطعم الثنائي "دي.تي"، مشيرًا إلى أن التطعيمات مجانية، ويقوم فريق متخصص ومدرب على أعمال التطعيمات بتقديمها، وليس لها آثار جانبية.



وفي سياق متصل، تواصل إدارة التثقيف والإعلام الصحي في تنفيذ الندوات الصحية بالمدارس، للتوعية الصحية والتحذير من أمراض الشتاء، وتعريف التلاميذ والطلاب بها وطرق الوقاية منها.



وبدأت مديرية الصحة بشمال سيناء تنفيذ حملة تطعيمات بمدارس منطقة وسط سيناء، بناءً على توجيهات وزارة الصحة لمكافحة أمراض الشتاء.



يُذكر أن إدارتي البيئة والطب الوقائي في مديرية الصحة تتفقدان المدارس للاطمئنان على الحالة الصحية للتلاميذ والطلاب، ومتابعة تنفيذ الشروط الواجب توافرها للحفاظ على الصحة العامة، والتشديد على أهمية التطعيم للوقاية من أمراض الشتاء.