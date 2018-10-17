ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

كواليس لقاء دنيا بطمة وأشرف زكي مع منى الشاذلي اليوم.. صور

الأربعاء 17/أكتوبر/2018 - 07:38 ص
صدى البلد
محمد صبحي
تستضيف الإعلامية منى الشاذلي، مساء اليوم الأربعاء، المطربة المغربية دنيا بطمة، في حلقة خاصة تعرض على فضائية cbc ببرنامج "معكم".

وتكشف "دنيا"، خلال لقائها، عن قصة زواجها من محمد ترك، وحقيقة الخلافات بينها وبين ابنة زوجها حلا الترك.

كما تحدثت دنيا بطمة عن خلافاتها المثيرة للجدل على السوشيال ميديا، وللمرة الأولى تُعلق على مرض زوجها.

وتقدم بطمة خلال فقرتها مجموعة من أجمل الأغانى التى اشتهرت بأدائها، فى وجود جمهور كبير من متابعى البرنامج.

وتشهد الفقرة الأخيرة من نفس البرنامج، لقاء مع الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، يتناول تفاصيل توليه منصبه الجديد كرئيس لأكاديمية الفنون وخططه للتطوير.

ويتحدث عن كواليس استقالته من نقابة المهن التمثيلية وتراجعه عنها، ودور ياسمين الخيام في الأمر. 

كما يكشف أشرف زكي للمرة الأولى، أسرارا جديدة عن الفنان الراحل نور الشريف.
كواليس لقاء دنيا بطمة وأشرف زكي مع منى الشاذلي اليوم.. صور
كواليس لقاء دنيا بطمة وأشرف زكي مع منى الشاذلي اليوم.. صور
كواليس لقاء دنيا بطمة وأشرف زكي مع منى الشاذلي اليوم.. صور
كواليس لقاء دنيا بطمة وأشرف زكي مع منى الشاذلي اليوم.. صور
كواليس لقاء دنيا بطمة وأشرف زكي مع منى الشاذلي اليوم.. صور
كواليس لقاء دنيا بطمة وأشرف زكي مع منى الشاذلي اليوم.. صور

ترشيحاتنا

الرئيس السيسي يدعو السياح الروس في سوتشي لزيارة منتجعات مصر

يوتيوب يعود للعمل من جديد بعد عطل فني.. والشركة تعتذر

ترامب يدافع عن السعودية بشأن خاشقجي: إدانة قبل معرفة كل الحقائق

حسام مغازي: القوى الناعمة مهمة في المؤتمرات الدولية عن سد النهضة

أشرفت على سد النهضة.. 7 معلومات عن أول سيدة إثيوبية تتولى حقيبة وزارة الدفاع

الفريق الجنائي يجمع عينات من القنصلية السعودية بشأن خاشقجي

اكتشاف أقدم دليل على الحياة الحيوانية.. حفرية عمرها 635 مليون سنة

كاتب سعودي: الإخوان وراء اختفاء جمال خاشقجي

حطام سفينة منذ 2200 عام يكشف أسرار الحكم الروماني.. صور

صحيفة أمريكية تكشف فضائح قادة النظام الإيراني وعائلاتهم

والد طفل يكشف حقيقة اعتداء كلب شرس على نجله أمام مدرسة في النزهة

كواليس لقاء دنيا بطمة وأشرف زكي مع منى الشاذلي اليوم.. صور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. لقاء الرئيس السيسى مع رئيس وزراء روسيا دميتري ميدفيديف

صدى البلد يرصد حجم الأعمال بأنفاق شرق بورسعيد.. صور

رئيس مدينة شبرا الخيمة يحل أزمة تأخر رواتب عمال النقل.. صور

أحمد صقر وعماد رشاد أول الحضور في عزاء أحمد عبد الوارث.. صور

إليسا تخطف الأنظار بإطلالة كلاسيكية .. صور

فيديو

يوهانسن: منظومة تطوير التعليم طموحة ومبشرة بالخير
متحدث الوزراء يكشف سبب اهتمام مدبولي بملف الصحة في بورسعيد.. فيديو
رشوان: أي دولة تطمح لدور استراتيجي بالمنطقة يجب أن تتعامل مع مصر
هولندا تتعادل مع بلجيكا إيجابيا في مباراة ودية.. فيديو
ملخص مباراة البرازيل والأرجنتين.. السيليساو يفوز في الوقت القاتل.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد تفعيل القرار الوزاري بمعاقبة المعلم بالسجن على ضرب الطلاب ؟

هل تؤيد تفعيل القرار الوزاري بمعاقبة المعلم بالسجن على ضرب الطلاب ؟