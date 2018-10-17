كواليس لقاء دنيا بطمة وأشرف زكي مع منى الشاذلي اليوم.. صور

تستضيف الإعلامية منى الشاذلي، مساء اليوم الأربعاء، المطربة المغربية دنيا بطمة، في حلقة خاصة تعرض على فضائية cbc ببرنامج "معكم".





وتكشف "دنيا"، خلال لقائها، عن قصة زواجها من محمد ترك، وحقيقة الخلافات بينها وبين ابنة زوجها حلا الترك.





كما تحدثت دنيا بطمة عن خلافاتها المثيرة للجدل على السوشيال ميديا، وللمرة الأولى تُعلق على مرض زوجها.





وتقدم بطمة خلال فقرتها مجموعة من أجمل الأغانى التى اشتهرت بأدائها، فى وجود جمهور كبير من متابعى البرنامج.





وتشهد الفقرة الأخيرة من نفس البرنامج، لقاء مع الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، يتناول تفاصيل توليه منصبه الجديد كرئيس لأكاديمية الفنون وخططه للتطوير.





ويتحدث عن كواليس استقالته من نقابة المهن التمثيلية وتراجعه عنها، ودور ياسمين الخيام في الأمر.



