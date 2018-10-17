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أخبار العالم

نواب جزائريون يغلقون باب المجلس بالسلاسل للإطاحة برئيس البرلمان

الأربعاء 17/أكتوبر/2018 - 07:01 ص
صدى البلد
حسن محرم
أغلق نواب في الجزائر، باب البرلمان بالسلاسل؛ من أجل منع رئيس البرلمان، السعيد بو حجة، من الدخول؛ في ظل انتشار عريضة لسحب الثقة منه.

وذكرت صحيفة "الشروق" الجزائرية، أنه في خطوة غير مسبوقة، أقدم نواب الكتل البرلمانية الخمس الموقعون على عريضة سحب الثقة من بو حجة، على غلق الباب الرئيسي للمجلس؛ لمنع رئيسه من دخول مكتبه، في وقت تواترت أنباء متطابقة عن اقتحام مجموعة من النواب للطابق الخامس وشروعهم في طرد الموظفين المتهمين بدعم بوحجة.


وأشارت الصحيفة إلى أن النواب أحكموا غلق الباب الرئيسي بالسلاسل وتجمهروا في باحة المجلس؛ لتأكيد التمسك بمطلبهم الوحيد والمتمثل في استقالة رئيس لبرلمان.

ويسعى أكثر من 300 نائب من أصل 462، لدفع الرجل الثالث في الدولة إلى الاستقالة؛ بعد توقيعهم عريضة لسحب الثقة، وسط اتهامات بتجاوزه الخطوط الحمراء؛ إثر سلسلة من الأخطاء التي وقع فيها منذ تزكيته في هذا المنصب.
نواب جزائريون يغلقون باب المجلس بالسلاسل للإطاحة برئيس البرلمان

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